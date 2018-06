Migrace uvrhla německou vládu do krize, dští kancléřka. Nesmysl, tvrdí Seehofer

AKTUALITA - Aktuality autor: von

K vytváření monstra z myšáka Mickeyho přirovnal současný vládní spor v německé vládě ministr vnitra Horst Seehofer. Odmítá i názor, že dal kancléřce Angele Merkelové ultimátum, dokdy musí vyřešit evropskou migraci. Šéfka německé vlády přitom v rozhovoru pro Passauer Neue Presse (PNP) mluví o hluboké krizi, v níž se její vláda kvůli migrační otázce ocitla.

"Nesmysl! Neexistuje žádné ultimátum. Kancléřka frakci CDU/CSU ve Spolkovém sněmu požádala, abychom jí dali dva týdny," řekl listu PNP ministr, který je zároveň předsedou bavorské CSU, sesterské strany kancléřčiny CDU. "Předsednictvo CSU se rozhodlo, že patří k bontonu, abychom takovou kancléřčinu žádost vyslyšeli," dodal Seehofer. Lhůtu na nalezení evropského řešení migrační otázky do začátku července si tedy podle něj Merkelové stanovila sama.

Řešení na evropské úrovni hodlá Merkelová hledat mimo jiné na nedělním minisummitu v Bruselu, kterého by se podle dosavadních informací kromě ní měli zúčastnit mimo jiné představitelé Rakouska, Francie a jihoevropských zemí. Mluvčí německé vlády dnes uvedla, že schůzka bude příležitostí zjistit "co by bylo možné na dvoustranné a mnohostranné úrovni".

Premiéři zemí visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) po čtvrtečním summitu v Budapešti oznámili, že na nedělní schůzku v Bruselu nepojedou. Český premiér Andrej Babiš uvedl, že není důvod se setkání účastnit, neboť se příští týden bude konat summit EU, na kterém se bude o migraci jednat.

Seehoferův budíček pro EU

"Pokud se kancléřce podaří najít evropské řešení, nebude nikdo šťastnější než já," řekl pasovskému listu Seehofer. "Jsem rád, že jsem Evropskou unii probudil ze spánku," dodal s tím, že "najednou" je během jednoho týdne Evropa ochotná spolupracovat a hledat řešení.

Německá média v uplynulých dnech informovala, že Merkelová dostala od CSU ultimátum, aby do počátku července vyjednala evropské řešení migrace. Spor mezi sesterskými stranami CDU a CSU vyvolal migrační plán ministra Seehofera, který počítal s tím, že by byli někteří migranti odmítáni již na hranicích. Merkelová je proti, neboť se obává dominového efektu na evropských hranicích. Seehofer pohrozil, že začne migranty na počátku července odmítat na vlastní pěst, pokud kancléřka nenajde řešení. To by mohlo pozorovatelů přivodit i pád vlády.

"Kancléřka z 63 bodů (Seehoferova plánu) s 62,5 bodu nemá žádný problém. U zbylého půlbodu se z myšáka Mickeyho dělá monstrum," komentoval spor Seehofer.

CSU kvůli svému postoji ve sporu s kancléřkou kritizuje nejen část opozice, ale i členové koaličních stran CDU a sociální demokracie (SPD). Řada z nich ho považuje za snahu posílit stranu a získat hlasy na úkor protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) před říjnovými zemskými volbami v Bavorsku. Například předsedkyně SPD Andrea Nahlesová dnes stanici ARD řekla, že je "rozčílená ze způsobu, jak se pohrává s celým Německem, protože někdo dostal zjevně panický strach, že ztratí v Bavorsku absolutní většinu".