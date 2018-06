Maďaři schválili balíček kontroverzních zákonů, nejspíš jim přinesou postih od EU

13:01

Školky zřejmě ani od roku 2020 nebudou mít povinnost zajistit místa pro dvouleté děti. Mělo by dále záležet na jejich rozhodnutí, zda přijmou děti mladší tří let . Naopak povinnost předškolního vzdělávání pro pětileté asi v zákonu zůstane. Přijetí novely poslanců ODS s některými úpravami ve středu sněmovně doporučil školský výbor. Plénum by mělo o podobě předlohy hlasovat na konci června.