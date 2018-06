Minoritní akcionáři ČEZ spojili síly. Kdo je za skupinou, která zlobí manažery energetického obra

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Právě dnes se koná první valná hromada, na níž společně vystoupí nová skupina sjednocených drobných akcionářů ČEZ. Slibuje, že managementu firmy bude klást mnoho nepříjemných otázek. HlídacíPes.org zmapoval, kdo jsou koncoví vlastníci tohoto uskupení, píše Eliška Hradilková Bártová.

Aby mohli akcionáři na valné hromadě aktivně prosazovat své zájmy, musejí držet alespoň 1 % akcií. Právě za tímto účelem sdružil investor a poradce J&T Michal Šnobr skupinu tří zahraničních společností.

"V loňském roce vznikl projekt pod mojí patronací, který spočíval v tom, zainvestovat do akcií ČEZu s předpokladem obratu na trhu s elektřinou, což se nakonec potvrdilo," vysvětluje Šnobr motivaci ke vzniku skupiny, která vlastní dohromady přes 5,4 milionu akcií, a drží tak podíl lehce nad jedním procentem.

Co vadí Zemanovi v ČEZu

"Celkově je ale sdružení sympatizantů s touto myšlenkou mnohem širší než proklamované subjekty – jde o další fyzické i právnické osoby a zahraniční subjekty," dodává Šnobr, který patří ke kritikům současného vedení a který chce nyní společnými silami chránit své investice.

Ještě před zahájením dnešní valné hromady například předložila tato skupina, která může nyní vystupovat jako tzv. kvalifikovaný akcionář, návrh na vyplacení dividendy ve výši 35 Kč na akcii ze zisku za uplynulý rok a z části nerozděleného zisku z minulých let.

Právě minoritní akcionáře označil prezident Miloš Zeman dva dny před zasedáním jako "to, co tam (v ČEZu – pozn. red.) vadí."

V přiznané skupině jednající ve shodě vystupují nyní kromě Šnobra ještě tři kyperské společnosti, za kterými stojí podle zjištění HlídacíPes.org lidé z finanční skupiny J&T a společnost, jejíž koncové vlastníky dohledat nelze.

Kyperský vehikl

Šnobr, který vlastní přes 0,06% podílu, jedná ve shodě s kyperskými firmami Hamafin Resources Limited, Tinsel Enterprises Limited a J&T Securities Management Limited.

Dohlédnout na koncové vlastníky lze pouze v případě poslední jmenované společnosti, tu podle informací HlídacíPes.org vlastní prostřednictvím další kyperské firmy J&T Private Equity Group Limited skupina devíti fyzických osob spojená dlouhodobě s J&T.

Jde o zakladatele této investiční skupiny Patrika Tkáče, Ivana Jakaboviče, či současného vlastníka Jozefa Tkáče. Kromě klíčových jmen finanční skupiny jsou spoluvlastníky také bývalí partneři společnosti Martin Fedor, Peter Korbačka a Igor Rattaj. Podíl zde vlastní také Dušan Palcr a současní manažeři skupiny Jarmila Jánošová a Miloš Badida.

V další kyperské firmě Tinsel Enterprises je majoritním vlastníkem švagr Patrika Tkáče Peter Vančo. 1% ale spravuje kyperská správcovská firma Berg Nominees Limited. Na stejné kyperské adrese jako tato společnost pak sídlí další dvě správcovské firmy PA.TY. Nominees Limited a PA.TY Secretarial Limited.

Ty současně ovládají Hamafin Resources, která drží z celé skupiny největší podíl akcií ČEZu (0,4640%). Hamafin je současně také vlastníkem české společnosti Golf Exploitation, ve které je jednatelem představitel skupiny Šnobr. V minulosti tato kyperská firma vlastnila část podílu ještě v dalších dvou firmách, kde Šnobr působil.

On sám ale nechce konečného vlastníka kyperské firmy odkrýt. "Je to klasický investiční vehikl pro investice na kapitálovém trhu," konstatuje Šnobr. "K jednotlivým subjektům nejsem oprávněn podávat žádné informace."

Stejně tak není jasné, kdo vlastní jedno procento v kyperské Tinsel. "Nepotřebuji je znát, pro mě je partner firma, která se rozhodla finanční prostředky do tohoto nápadu vložit," reaguje Šnobr na otázku, zda on sám ví, kdo za společnostmi stojí.

"Mohl jsem je (skutečné vlastníky – pozn. red.) v minulosti znát, ale nevím, zda to tak platí i nyní, nepídím se po tom. Nemohu to říci ani proto, že mě to vlastně nezajímá."

Majoritním akcionářem ČEZu je stále stát, který prostřednictvím ministerstva financí vlastní téměř 70%. Právnické osoby pak vlastní přes 19% a fyzické osoby drží akcie odpovídající více než 10% podílu. Mezi akcionáři s větším než procentním podílem jsou dvě americké společnosti, jedna britská a jedna lucemburská, u které nelze koncového vlastníka dohledat.

Eliška Hradilková Bártová pro Ústav nezávislé žurnalistiky