Pašeráci lidí reagují na záchranou misi. Migranty namíří do Španělska

Ostravská sociální demokracie trvá na kandidatuře Jiřího Paroubka do Senátu a kritizuje celostátní vedení strany za to, že nominaci bývalého premiéra a někdejšího předsedy ČSSD nepodpořilo. Pokud předsednictvo Paroubka neschválí, ČSSD zřejmě v tomto výrazně levicovém okrsku po 22 letech nepostaví žádného kandidáta.

18. 6. 15:34