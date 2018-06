Migranty Itálie nechtěla, jejich přepravu do Španělska ale zařídí

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Kromě čtyř těhotných žen odmítla Itálie kohokoli z lodi plné v neděli zachráněných migrantů na své území vpustit. Podstatnou část z 625 migrantů ale z lodi Aquarius francouzské neziskové organizace SOS Méditerranée převezme italské námořnictvo, aby je pomohl dopravit během následujcíích čtyř dnů do přístavu ve španělské Valencii. Italský ministr vnitra upozornil, že odmítl přijmout i další loď s přibližně osmi sty migranty na palubě.

Do Španělska, vzdáleného asi 1300 kilometrů, to jsou nejméně čtyři dny cesty. Aquarius má kapacitu pouze 550 lidí. Zhruba pět stovek migrantů se přemístí na dvě italské lodě a trojice plavidel poté společně popluje do Valencie, informoval dobrovolník působící na lodi francouzské neziskové organizace Alessandro Porro. Řešení nepovažuje SOS Mediterranée za nejšťastnější: tři lodě určené pro pátrací a záchranné akce na moři budou několik dní z operací vyřazeny, řekl Porro. "Je nám líto, že tahle situace povede k více mrtvým," dodal.

Na palubě lodi Aquarius je nyní 625 uprchlíků, z toho 123 nezletilých bez doprovodu, dalších 11 dětí a tři těhotné ženy. Loď má kapacitu 550 osob. Itálie ji do přístavu nevpustila v neděli a obrátila se na Maltu, aby uprchlíky přijala ona. Malta ale uvedla, že záchranné operace se uskutečnily v mezinárodních vodách u Libye a koordinovala je Itálie, takže případ nespadá do maltské kompetence.

Italský ministr vnitra a vicepremiér Matteo Salvini z protiimigrační strany Liga naznačil, že Itálie hodlá znemožnit vjezd do svých přístavů i další lodi, kterou provozuje německá nezisková organizace Sea Watch a která v noci na pondělí vyzdvihla u libyjských břehů z moře kolem 800 migrantů.

Odporná linie italské vlády

Rozhodnutí italské vlády uzavřít přístavy lodím neziskových organizací, které pomáhají s pátracími a záchrannými akcemi ve Středomoří, přivítal maďarský premiér Viktor Orbán. "Poslouchat tolik let, že námořní hranice nelze chránit, bylo vskutku depresivní," řekl na tiskové konferenci. Itálie podle něj "konečně" prokázala vůli námořní hranice chránit.

Španělská ministryně spravedlnosti Dolores Delgadová v rozhlase Cadena SER uvedla, že Itálii hrozí za to, že loď odmítla přijmout, právní odpovědnost. "Mohla by vzniknout právní odpovědnost kvůli porušení smluv o dodržování lidských práv," řekla Delgadová.

"Nemálo Italů si myslí, že problém migrace zůstal viset na nich. Je pravda, že v tom byla Itálie dlouho sama," řekl místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. "Dokud si neuvědomíme, že je to náš společný problém a potřebujeme společné řešení, bude to náš společný neúspěch," dodal.

"Myslím si, že linie italské vlády je odporná," reagoval na kauzu mluvčí strany francouzského prezidenta Republika v pohybu (LREM) Gabriel Attal.