Město přestává dávat smysl: Proč stále víc Čechů balí kufry a míří na vesnice
16. 3. 2026 – 8:03 | Magazín | Jana Strážníková
Návrat venkovské idylky? Spíš tvrdá realita a schůdnější cesta ke splnění snu o vlastním bydlení. Češi začínají opouštět města.
Máme před sebou nečekaný zvrat. Po dlouhá léta bylo symbolem úspěchu nechat za sebou všechny ty louky, pastviny, kravíny a kdo ví co ještě a odstěhovat se do moderního ruchu velkoměsta. Jenže dnes dělají Češi pravý opak. A jedná se o dost výrazný trend na to, aby šel změřit a popsat.
Potvrzují to demografická data: Například v roce 2022 se na venkov přestěhovalo víc než 21 tisíc nových obyvatel. Přeneseně řečeno tak vlastně zmizelo jedno městečko. A jedná se o zcela cílevědomý proces útěku vzdělané střední třídy. Důvod: Nepříliš překvapivý. Peníze.
Jak asi všichni víme, vlastní bydlení je extrémně nedostupné. Na nákup vlastního bytu nedosáhne drtivá většina Čechů a když se podíváte, kolik dnes co stojí, do očí se div nederou slzy: Před pěti lety jste za pět milionů korun v Praze koupili byt o rozloze 48 metrů čtverečních. Což tedy pořád nebylo žádné velesídlo, jistě, jenže dnes vám pět milionů vystačí na upřímně už docela trapných 33 metrů.
A to už lidem přestává stát za to, aby se zadlužili až do stáří.
Rozdíl v cenách je totiž ohromující: Podle dat ČSÚ stojí průměrný starší byt v Praze 115 tisíc korun za metr čtvereční a novostavba dokonce zhůvěřilých 171 tisíc za metr.
V ostrém kontrastu pak stojí ceny z levnějších regionů: Například na Děčínsku pořídíte metr čtvereční bytu v průměru za 37 tisíc korun. A to už je rozdíl, který umí motivovat i ke stěhování.
Změnám navíc nahrává i tichá revoluce na trhu práce: Dřívější pracovní okovy povolují a firmy se čím dál tím častěji staví pozitivně k práci z domova. Umožňuje ji již 59 % firem na trhu. A právě to může být katalyzátorem změny: Proč se nepřestěhovat, když vás nedrží práce a můžete si ji s sebou vzít, kam si jen zamanete?
Spousta lidí si, zdá se, zamanula sever Čech a Ústecký kraj, který díky tomu hlásí obrovské zrychlení prodeje domů a nárůst cen bytů o víc než 20 %. I tak jsou ale dramaticky levnější než v Praze. O stěhování uvažuje dokonce hned každý třetí Pražan a ideální cíl: Vesnice poblíž města. To nejlepší z obou světů.
Jedině tam je totiž pro většinu lidí možné splnit si sen o vlastním domu – ten stále nosí v srdci většina Čechů, konkrétně 58 %. A hned 80 % lidí by radši bydlelo v domě než v bytě, kdyby měli na výběr.
Přísun nových lidí pak samozřejmě funguje jako obrovská vzpruha pro místní ekonomiku a přináší nepoznanou kupní sílu do míst, kde obchody dřív jen živořily. Na druhou stranu ale také přichází nárůst cen nemovitostí a obce mohou mít problém kvůli náhlé potřebě investovat do infrastruktury, aby zvládly pojmout příliv zájemců.
Jinak řečeno: Na venkově se musí nejen naučit žít měšťáci, ale přijmout měšťáky se musí naučit i sám venkov. Čekají nás ještě zajímavé časy.