Našla ráj na zemi... A doma to není! Slavná herečka ví, kam se chce odstěhovat
27. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená herečka se zakoukala do středomořského hippie ráje.
Sympatická herečka Dana Morávková nesní o důchodu a spokojeném stáří v objetí české domoviny. Svůj osobní ráj totiž našla jinde.
S manželem letos vyrazili na Krétu, kde si cestu do Danina srdce našlo jedno konkrétní městečko: Matala.
„Je tam takové krásné, půvabné městečko Matala. Půjčili jsme si auto, jezdili jsme do té Mataly, to je hippies město, kde jsou strašně fajn, milí, optimističtí lidé,“ radovala se v rozhovoru pro eXtra.cz.
Nejednalo se nicméně o žádný čerstvý a náhodný objev, pár už své oblíbené město navštívil několikrát: „Byli jsme tam poněkolikáté a můj sen je jednou v té Matale bydlet,“ uvedla herečka.
Ideální odpočinek je podle ní spojen s trochou pohybu: „Já očekávám, že si odpočineme a že budeme společně s manželem. Budeme chodit na výlety, na procházky, přečtu si nějakou krásnou knížku, protože na to přes rok tolik času nemám,“ prozradila.
Uvidíme, zda herečka opravdu nakonec jednou zavelí ke stěhování a nechá českou kotlinu daleko za sebou. Sny je přeci potřeba plnit.
Pouze u Řecka však letos nezůstalo: „My jsme si s manželem splnili sen a za dva týdny jsme procestovali Evropu. Já jsem si splnila Lurdy, můj sen byl Lurdy. To je město, kde se dějí zázraky, a já na tohle věřím. Pak jsme byli v v Cannes, pokud někdo má rád Francii, moře a pláže, pak je to Saint-Tropez. Všechno bylo fantastické, ale nejlepší pro mě byly Lurdy,“ pochlubila se v polovině srpna pro magazín Aha.