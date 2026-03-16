Bude líp. Pět zvyků, které vám podle psychologů zlepší náladu každý den
16. 3. 2026 – 8:22 | Magazín | Jiří Rilke
Štěstí nemusí spočívat jen v zásadních životních milnících a velkých úspěších. Můžete si ho vytvořit z nenápadných maličkostí. Psychologové radí jak na to.
I když zrovna nepřišlo velké povýšení, které vám převrátilo kariéru vzhůru nohama, nevyhráli jste v loterii či nepřišlo milionové dědictví od zapomenuté tetičky Klotyldy, existují drobné a nenápadné způsoby, jak si zlepšit den, omezit stres a držet se v dobré náladě. A jedná se o překvapivě snadné věci, které si může dopřát každý.
1. Ranní vítězství
První rada sice zní jak od maminky nebo paní učitelky, ale zkuste si to: Každé ráno poctivě ustelte postel. Svému mozku tím totiž dáváte jasný signál: Bude pořádek a já jsem tady pánem.
Důležité (a to nejen v ložnici) je vytvoření vizuální harmonie a klidu. Pořádek je zkrátka a dobře zdravý, což není výmysl vaší drahé polovičky určený k tomu, abyste začali pomáhat s úklidem, ale psychologicky dokázaný fakt.
Když vstoupíte do uklizené, uspořádané, vizuálně tiché místnosti, mozek snadněji relaxuje, a to je klíčové pro duševní hygienu. Naopak vizuální zahlcení a pocit tlaku zvyšuje hladinu stresového hormonu a snižuje soustředění, dokázali vědci.
2. Sprcha světlem
Úplně první věc, kterou po probuzení udělejte, není mžourání do telefonu nebo potácení se ke kávovaru. Roztáhněte závěsy a dopřejte si pořádnou nálož slunečního světla. Rochněte se v něm. Koupejte se v něm. Nechte ho vás prostoupit.
Šero na počátku dne rozbíjí biorytmus, světlo naopak pomůže organismu odbourat spánkový hormon melatonin a nastartuje produkci energetického a šťastného serotoninu.
Výzkum Northwestern University například dokázal, že lidé, kteří si ráno užívají jasné denní světlo mívají daleko méně příznaků deprese než ti, kteří rána tráví v umělém osvětlení.
3. Zelená radost
Jednoduchá rada. Pořiďte si na pracovní stůl zelenou rostlinu. Zlepšíte tím nejen estetickou radost z posezení, ale dodáte si i mentální únik. Péče o rostlinu funguje jako maličká meditace, která vás nechá soustředit se na přítomný okamžik a odvede vaši pozornost od stresů a obav.
Rostliny navíc čistí vzduch a tím vám mohou pomoci i od bolesti hlavy. Interakce s rostlinami všeobecně snižuje stres, tvrdí psychologové.
4. Digitální večerka
Modré světlo a tudíž cokoliv s displejem se večer stává nepřítelem dobré nálady. Modré světlo totiž klame mozek, protože evoluce je přeci jen o něco pomalejší než technologický pokrok. A jelikož podobné světlo bylo po dlouhá milénia pouze denní, mozek má při zírání do telefonu jasno: Je den.
A ve dne se nespí: Modré světlo negativně ovlivňuje kvalitu spánku, což zase vede k úzkosti, depresi a nestabilitě.
Rada je snadná: Nekoukejte do žádného displeje alespoň hodinu před spánkem. Vliv modrého světla na zdraví zkrátka není dobrý, jak varují odborníci už delší dobu.
5. Spokojenost u ranní kávy
Začíná den a řada z nás mívá automatickou tendenci se už tak nějak předběžně stresovat. Probírat v hlavě, co se dnes bude dít, co je potřeba udělat, jak moc se nám nechce do práce a podobně. Tím si ale konáme medvědí službu, protože se nastavíme negativně na celý den dopředu a špatná nálada se nás pak drží jak klíště.
Zkuste se místo toho u ranní kávy (čaje) zamyslet a říct si tři věci, které jsou fajn, za které jste vděční. Nemusíte s nimi nic dál dělat, jen si je prostě uvědomte.
Vědci uvádějí, že lidé, kteří si cílevědomě uvědomují pozitivní aspekty života, jsou odolnější stresu, traumatu a mívají i lepší vztahy s ostatními.
Tip: Nemusíte hned zavádět všech pět zvyků najednou. Zkuste si zítra ustlat a dopřát si hned přísun ranního světla. Uvidíte ten rozdíl.