Senioři mohou získat víc peněz na bydlení. Mnozí ale o těchto změnách vůbec nevědí
12. 3. 2026 – 7:10 | Zprávy | Anna Pecena
Rok 2026 přináší zásadní změny v systému sociálních dávek. Příspěvek na bydlení, který pomáhal lidem s nízkými příjmy zvládnout rostoucí náklady na nájem či energie, se postupně mění a začleňuje do nové dávky. Pro mnoho seniorů to může znamenat nejen jednodušší administrativu, ale v některých případech i vyšší podporu. Kolik peněz mohou získat navíc a na co si dát pozor?
Jedna dávka místo čtyř: Co se v roce 2026 mění
Český systém sociálních dávek prochází výraznou reformou. Stát postupně zavádí takzvanou superdávku, tedy jednotnou dávku státní sociální pomoci. Ta nahrazuje několik dosavadních podpor – například příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na živobytí.
Místo několika žádostí tak lidé nově podávají pouze jednu. Úřad práce pak posoudí jejich situaci komplexně a rozhodne o celkové výši podpory, jejíž součástí je i složka na bydlení.
Změna se zavádí postupně. Ti, kteří už některou z dávek pobírali, ji mohou dostávat ještě několik měsíců podle starých pravidel, aby nepřišli o peníze během přechodného období.
Kolik mohou senioři získat
Výše podpory se i nadále odvíjí od příjmů domácnosti a od skutečných nákladů na bydlení. Obecně platí, že na pomoc dosáhnou domácnosti, jejichž náklady na bydlení přesahují přibližně 30 procent jejich příjmů.
Pro seniory, kteří žijí sami a mají nízký důchod, může být tato pomoc zásadní. Pokud jejich příjem nepřesahuje určitou hranici životního minima, mohou do podpory započítat také reálné náklady na energie.
Životní minimum pro jednotlivce se na začátku roku 2026 pohybuje kolem 4 860 korun měsíčně a jeho plánované zvýšení může okruh lidí s nárokem na podporu rozšířit.
V praxi tak může senior s nízkým důchodem získat měsíčně několik tisíc korun, které pomohou pokrýt část nájmu nebo energií. Konkrétní částka je ale vždy individuální a závisí na velikosti bytu, místě bydliště i příjmech domácnosti.
Pozor na termíny a žádost
Pro mnoho lidí je největším problémem ne samotná výše podpory, ale administrativní změny. O novou dávku je totiž potřeba požádat. Pokud lidé žádost podali v přechodném období do konce roku 2025, stát jim vyplácí původní dávky ještě několik měsíců a poté je automaticky převede do nového systému.
Zavedení superdávky se navíc může ještě mírně posouvat, aby úřady stihly všechny žádosti zpracovat. V některých případech tak mohou lidé staré dávky pobírat až do poloviny roku 2026.
Pro seniory to znamená jediné: pokud mají nízký důchod a vysoké náklady na bydlení, vyplatí se o podporu zajímat. Tisíce korun měsíčně mohou zůstat nevyužité jen proto, že o nich lidé nevědí nebo o ně nepožádají.