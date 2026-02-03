Neplaťte zbytečně víc, než je potřeba: Jak ušetřit na energiích v roce 2026
3. 2. 2026 – 7:07 | Magazín | Jana Strážníková
Žádný rozumný hospodář nechce platit víc, než nezbytně musí. Na energiích se přitom dá uspořit docela výrazně.
1. Stát dotuje
Díky změně regulované složky elektřiny nemusí český spotřebitel platit až dosud povinný poplatek za obnovitelné zdroje energie (POZE), což se ve fakturách propíše jako úspora zhruba 600 korun za megawatthodinu.
České domácnosti tak zaplatí ročně i o několik tisíc korun méně – v závislosti na spotřebě, samozřejmě. O tuto úsporu se není potřeba nijak zvlášť snažit, odehraje se sama od sebe.
2. Zateplení a modernizace
Špatná izolace a zastaralá energetická řešení patří k nejvýraznějším žroutům peněz. I letos se přitom českým majitelům nemovitostí nabízí využití dotací z programu Nová zelená úsporám.
Projektů, díky kterým si můžete zažádat o občas docela objemný státní příspěvek, je k mání celá řada: Od kompletních renovací až po drobné modernizace zefektivňující například využití odpadních vod.
Pokud máte v plánu nějakou významnější modernizaci, stát pomůže. Na druhou stranu je ale samozřejmě potřeba počítat se skutečností, že na dobré slovo vám milionovou dotaci nikdo neudělí: Bude potřeba důkladná projektová dokumentace a výsledek bude muset vykazovat reálné úspory, aby splnil podmínky dotace.
O projekt je obrovský zájem a příjem nových žádostí je momentálně pozastaven, jakmile ale budou vyřízeny, nejspíš bude ještě příležitost si zažádat. Sledujte oficiální stránky dotačního programu.
3. Těsnění
I pokud zrovna nemáte chuť, náladu, finance nebo prostě a dobře čas na rozmáchlé renovace, můžete uspořit prostým zajištěním tepelných úniků. Nejčastější a nejvýznamnější provinilci bývají okna: Zejména pokud bydlíte ve starším domu nebo bytu a nemáte ještě moderní plastová okna.
Za utěsnění oken klidně i podomácku prakticky nic nedáte, ale úspora může být znatelná. Profukovat ale mohou i stropy a podlahy – zejména u staršího bydlení se může jednat o významný atak na peněženku. Těsněte, jak můžete: Průvan je nepřítel.
4. Optimalizace spotřeby
Spousta malých změn se dohromady může rovnat jedné velké: Zbavte se starých žárovek a nahraďte je moderními LED svítidly. Nepřehánějte to s teplotou v domu, dobře rozmístěte nábytek a dejte pozor, aby nic nestálo blízko u topení nebo dokonce před ním.
Také se překvapivě znatelně vyplatí dát pozor na pasivní spotřebu: Vypínejte spotřebiče, když je nepoužíváte a vytahujte nabíječky ze zásuvek, když zrovna nic nenabíjí. Umí si totiž brát elektřinu "do prázdna" a za to přeci nebudete platit.
Od věci též není moderní termostat s chytrým plánováním, který pomůže ukočírovat spotřebu zejména ve chvílich, kdy jste například mimo domov.