Město plné historie: Co nezničil Husajn, dodělala lhostejnost a neumětelství

Ke komunálním volbám, které se konaly v sobotu ve čtyřech obcích v Česku, přišlo v průměru 67,6 procenta voličů. Mandát získalo 15 mužů a 11 žen. Průměrný věk zastupitelů je 44,5 let. Nová zastupitelstva volili lidé v Konojedech v okrese Praha-východ, Pískové Lhotě na Nymbursku, Lhotsku na Zlínsku a Zádubu - Závišíně na Chebsku.

15:20