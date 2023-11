Maďarsko zakázalo teenagerům vstup na výstavu World Press Photo kvůli snímkům LGBT+

Lidé mladší 18 let nemohou v Budapešti na letošní výstavu snímků oceněných v prestižní soutěži World Press Photo. Maďarské ministerstvo kultury totiž rozhodlo, že některé vystavené fotografie porušují zákon zakazující zobrazování témat týkajících se komunity LGBT+ nezletilým. Podle ředitelky World Press Photo Džumany Zainové Churyové je to poprvé, co se výstava spojená s tímto oceněním setkala v Evropě s cenzurou.

Na sadu fotografií filipínské fotoreportérky Hannah Reyesové Moralesové si stěžovala poslankyně a členka krajně pravicového hnutí Naše vlast Dóra Dúróová, která podala stížnost na ministerstvo kultury. Resort došel k závěru, že snímky porušují maďarský zákon z roku 2021, jenž zakazuje zobrazování témat spojených se sexuálními a genderovými menšinami nezletilým v literatuře, filmech či reklamách. Zatímco kabinet vedený nacionalistickým premiérem Viktorem Orbánem normu odůvodňuje snahou chránit děti, skupiny na ochranu lidských práv ho označují za diskriminační. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ho dříve označila za „ostudný“. Fotografie Reyesové Moralesové zachycují seniory z komunity LGBT+ na Filipínách, kteří už desítky let sdílejí jeden dům a vzájemně se o sebe starají, popsala AP, podle níž jsou někteří členové této komunity vyfocení s make-upem nebo v oblečení obvykle nošeném vystupujícími na takzvaných drag shows. Dúróová prohlásila, že byla při návštěvě výstavy pobouřena. Odmítla přitom argument, že rozhodnutí vlády omezuje svobodu tisku nebo projevu. „To, jak žije menšina LGBTQ, není ten největší problém na světě,“ řekla krajně pravicová poslankyně AP. „To, co považujeme za normální, co zobrazujeme a co zprostředkováváme (dětem) jako hodnotné, je ovlivňuje, a tato výstava je pro nezletilé - a myslím, že i pro dospělé - jednoznačně škodlivá,“ dodala. Reyesová Moralesová v reakci na krok maďarských úřadů uvedla, že lidé na jejích fotografiích slouží jako „ikony a vzory“ pro komunitu LGBT+ na Filipínách a „nejsou nebezpeční ani škodliví“. „Co je škodlivé, je omezování viditelnosti komunity LGBTQIA+, jejich práva na existenci a na to být viděni,“ napsala fotografka. „Jsem víc než smutná z toho, že se jejich příběh nemusí dostat k lidem, kteří ho nejvíce potřebují, jsem smutná, že je jejich příběh držen ve stínu,“ dodala. Šéfka World Press Photo Zainová Churyová označila za znepokojivý fakt, že série fotografií, které jsou podle ní „pozitivní a inkluzivní“, se stala terčem maďarské vlády. „Je zarážející, že se to děje v Evropě,“ konstatovala. Organizátor výstavy v Maďarsku Tamás Révész uvedl, že mnohé další fotografie na výstavě v Národním muzeu v Budapešti jsou mnohem více šokující než zmíněná série. Zmínil přitom záběry z Ukrajiny, která se brání ruské vojenské agresi. Přibližně polovinu z padesáti tisíc lidí, kteří výstavu v Maďarsku každoročně navštíví, tvoří studenti. Tisíce mladých Maďarů si tak nebudou moci prohlédnout kolekci World Press Photo, a to ani snímky bez LGBT+ tematiky, uvedl Révész. „Cílem každé fotografie a každé obrazové reportáže je přinést nám zprávy, a mnoho reportérů (proto) riskuje své životy,“ upozornil Révész. Mohlo by vás zajímat Maďarská prezidentka vetovala právní normu, která uzákoňovala donášení na gaye

