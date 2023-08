LGBT+ tradičnější, než si myslíte. Prahou se valila duhová vlna

Centrem Prahy v sobotu odpoledne prošly desítky tisíc lidí v průvodu hrdosti Prague Pride, jehož cílem je vyjádřit toleranci a podporu sexuálním menšinám a podpořit rovná práva pro všechny.

V duhovém průvodu šli někteří politici, zástupci firem a organizací, velvyslanci, známé osobnosti, rodiny s dětmi, Češi i cizinci.

Pochod z Václavského náměstí na Letnou, který začal zhruba ve 12:30, a následný program v Pride Village zakončuje 13. ročník týdenního lidskoprávního festivalu o životě leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT+), jehož tématem byly letos tradice a jejich význam pro fungování společnosti s mottem Tradičnější, než si myslíte.

️‍ Dnes skvělá atmosféra! Bylo mi ctí jít v čele 60tisícoveho průvodu Prague Pride s @Vit_Rakusan a @PiratIvanBartos Bartoš.

Respekt a tolerance k různorodosti a diverzitě je znakem vyspělé demokracie!

Děkuji organizátorům @praguepride a partnerům akce za výjimečnou akci! pic.twitter.com/OKYKOoABd1 — Lucie Fuková (@fukova_lucie) August 12, 2023

Na bezpečnost a pořádek v ulicích města dohlíželi během průvodu policisté včetně jízdních, strážníci i členové antikonfliktního týmu, situaci monitoroval i vrtulník.

Obyvatelé a návštěvníci centra Prahy museli počítat s dočasným omezením dopravy v místech, kudy průvod vedl, včetně krátkodobého odklonu tramvají. Většina účastníků průvodu na Letnou došla před 15:00, potom posedávali v parku nebo tančili u pódií.

Do centra Prahy dnes dorazili i odpůrci Prague Pride. Zhruba dvě desítky jich byly u sochy svatého Václava. Odpůrci měli transparenty s hesly „Pride. Láska není pýcha“ nebo „Ježíš je láska. Chce Ti pomoct“ a dohadovali se s účastníky průvodu.

Možná si kladete otázku, proč chodí lidi na pochod v rámci @praguepride . Své vůbec první Prague Pride v roce 2011 jsem se zúčastnil kvůli postoji tehdejšího prezidenta. pic.twitter.com/OecNDR4Key — Karel Dvořák (@_KarelDvorak) August 12, 2023

Další demonstranti byli na trase v ulici Na Příkopě, měli transparenty v češtině a angličtině namířenými proti homosexualitě, používali megafon. Účastníci pochodu na ně pískali a bučeli, skandovali různá hesla. Policie ale nemusela řešit žádné vážné konflikty.

Průvod prošel ulici Na Příkopě, Staroměstské náměstí, Pařížskou ulici a Čechův most a poté po schodech na Letenskou pláň. Účastníci pochodu nesli transparenty podporující manželství pro všechny a rovná práva, duhové vlajky či jiné doplňky, někteří měli masky či různé kostýmy.

V čele šlo v duchu tématu ‚tradice‘ šest lidí ve folklorních krojích, z ošatek rozdávali chléb se solí.

Prague Pride 1969

c) Miroslav Václavek pic.twitter.com/o45k0RPKdR — Monika Le Fay Слава Україні! Героям Слава! (@MonikaLeFay) August 12, 2023

„Téma tradice jsme vybrali proto, že slova jako ‚tradice‘ a ‚tradiční‘ se často používají v argumentaci proti LGBT+ lidem. Jako kdybychom byli něco nového, co tu vůbec nebývalo. My se snažíme říct, že tak to vůbec není, že LGBT+ plus jsou součástí historie, kultury a tradic," řekla programová ředitelka festivalu Veronika Dočkalová.

Do průvodu dorazili i někteří politici ze stran, které podporují projednávanou novelu zavádějící možnost uzavření manželství stejnopohlavními páry. Návrh je ve Sněmovně před druhým čtením, které se uskuteční nejdříve v listopadu.

Po trase bylo umístěno několik hudebních pódií na balkonech či vysokozdvižných plošinách. Na pláni vyrostl Pride Park s hudebním programem na šesti různých pódiích.