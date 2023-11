Ve volebních preferencích se toho mnoho nemění, změny jsou v rámci statistické chyby

Volby do Poslanecké sněmovny by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. Proti červencovému průzkumu si o jeden procentní bod polepšilo. S odstupem následují ODS a Piráti, oběma stranám podpora klesla. Občanské demokraty by volilo 13 procent lidí, Piráty 11,5 procenta lidí. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD, STAN a TOP 09. Strany současné vládní koalice mají podporu 40,5 procenta voličů, v dolní komoře by tak měly 91 křesel. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury Median (ZDE).

Hnutí SPD by v září získalo 9,5 procenta hlasů, hnutí STAN 6,5 procenta hlasů a výsledek TOP 09 by byl 5,5 procenta. Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny by těsně skončili komunisté, lidovci a sociální demokraté. Agentura ale upozorňuje na to, že vzhledem ke statistické odchylce je překonání pětiprocentní hranice nejisté u stran, které se kolem ní pohybují.

Část voličů koalic Spolu či Pirátů a STAN nyní k volbám jít neplánuje nebo plánuje, ovšem neuvádí, koho by volili. „Volbu opozičních stran ale nezvažují. Hypoteticky se tím otvírá příležitost vzniku nového politického subjektu,“ podotkli statistici.

Voleb by se nyní určitě zúčastnilo 55,5 procenta lidí, dalších 10,5 procenta dotázaných účast zvažuje. Naopak k volbám by určitě nešlo 27 procent lidí, sedm procent pak uvedlo, že by spíše nešlo. Od minulého průzkumu klesla ochota účastnit se voleb o pět procentních bodů, což podle Medianu pomáhá stranám se stabilním voličským jádrem. Volební účast ve volbách v říjnu 2021 byla 65,43 procenta.

Nejsilnější voličské jádro má hnutí ANO, rozhodnuto pro jeho volbu je 26,5 procenta lidí. Je to víc než potenciál kterékoliv z dalších stran. Volební potenciál je hodnota, kterou by strana získala, pokud by ji volili všichni, kteří její volbu zvažují. V případě ANO je to 39 procent, u ODS 22 procent a u Pirátů 20,5 procenta.

ANO má nejvyšší podporu mezi lidmi ve věku 55 a více let a větší část jeho voličů tvoří ženy. ODS je naopak častěji volbou mužů a nejvíce ji preferují vysokoškolsky vzdělaní lidé. Piráty by volil největší podíl lidí ve věku 18 až 24 let i v kategorii 25 až 34 let.

Průzkum se uskutečnil od 5. září do 2. října a zúčastnilo se ho 1017 lidí.

Volební modely agentury Median v letošním roce (výsledky v procentech):

září 2023 červenec 2023 červen 2023 květen 2023 duben 2023 březen 2023 ANO 34 33 35,5 34,5 31 34,5 ODS 13 15 14 15 15 15,5 Piráti 11,5 12 11 10,5 10,5 8,5 SPD 9,5 8 10 8,5 8,5 10 STAN 6,5 6,5 5,5 6 7,5 8 TOP 09 5,5 5,5 5 5,5 4,5 5 KSČM 4,5 3 2,5 3,5 4 3 SOCDEM (do června 2023 ČSSD) 4,0 5 4 4 4 4 KDU-ČSL 4 4 2 4 5,5 4 PRO 2022 2,5 - - - - - Zelení 2 1,5 2,5 - 2 2 Trikolora - - 2,5 2,5 1,5 3 Přísaha - 3 2,5 2 2 2

Zdroj: Median