Trans žena poprvé v historii získala titul Miss Nederland

Nizozemskou soutěž krásy Miss Nederland poprvé v její 94leté historii vyhrála transgenderová žena. Dvaadvacetiletá modelka Rikkie Valerie Kolléová si korunku odnesla v sobotu, letos ji čeká ještě světová soutěž krásy Miss Universe, kde bude teprve druhou transgenderovou soutěžící.

„Když jsem byla malý Rik a přiznala jsem se, že jsem trans, nebylo to pro všechny snadné a také jsem tím trpěla,“ uvedla modelka z jihonizozemského města Breda. „Doufám, že díky svému odhodlání a síle vnesu do společnosti změnu,“ dodala. Ve svém medailonku také napsala, že se chce stát hlasem a vzorem. „Vím lépe než kdokoli jiný, jaké to je cítit se sama a nebýt obklopena jen pozitivními myšlenkami,“ napsala.

Porota uvedla, že na ni zapůsobil silný příběh soutěžící a „jasná mise“. V prosinci tak Kolléovou čeká světová soutěž krásy v Salvadoru.

Transgenderoví lidé se mohou soutěže krásy Miss Universe účastnit od roku 2012. Majitelkou soutěže, v níž byl spoluvlastníkem práv Donald Trump, pozdější americký prezident, je od loňského roku transgenderová aktivistka a podnikatelka Čakrapong „Anne“ Čakradžutatchipová. Ta slíbila, že „bude nejen pokračovat v jejím odkazu, kterým je poskytování platformy nadšeným jedincům z různých prostředí, kultur a tradic, ale také rozvíjet značku pro další generace“.

Kolléová bude druhou otevřeně transgenderovou soutěžící na Miss Universe po španělské modelce Ángele Ponceové, která se akce účastnila v roce 2018.