Aktualizováno: Státy EU stojí za LGBTQ. Vyzývají Evropskou komisi, aby zasáhla proti maďarskému zákonu

Třináct evropských zemí ve společném prohlášení vyjádřilo „hluboké znepokojení“ kvůli novému maďarskému zákonu, který zakazuje na školách materiály zobrazující homosexualitu či změnu pohlaví.

(AKTUALIZOVÁNO) Evropská komise podnikne kroky vůči maďarskému zákonu, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoliv materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Oznámila to dnes předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, podle které jde právní norma proti všem základním hodnotám Evropské unie. „Maďarský zákon je ostuda,“ citovaly Leyenovou zahraniční tiskové agentury.

„Vydala jsem pokyny zodpovědným komisařům, aby maďarským úřadům napsali předtím, než zákon vstoupí v platnost,“ uvedla předsedkyně s tím, že EU nehodlá u principů jako jsou lidská důstojnost, rovnost a respektování lidských práv přistoupit na kompromis.

(10:21, původní zpráva) Skupina zemí vyzvala Evropskou komisi, aby zasáhla, informovala agentura AFP. Vznik společné deklarace iniciovala Belgie, svůj podpis připojila také Francie, Německo, Irsko, Španělsko, Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko, Finsko, Švédsko a tři pobaltské země.

Zákon představuje podle skupiny zemí formu diskriminace na základě sexuální orientace, genderové identity a projevu, a proto si podle nich zaslouží být odsouzen. „Inkluze, lidská důstojnost a rovnost jsou základními hodnotami Evropské unie a v těchto zásadách nemůžeme dělat kompromisy,“ dodaly země. „Stigmatizace LGBTQ lidí představuje jasné porušení jejich základního práva na důstojnost, jak je stanoveno v Listině základních práv EU a mezinárodním právu.“

„Naléhavě žádáme Evropskou komisi, jakožto strážkyni smluv, aby využila všechny nástroje, které má k dispozici, k zajištění plného dodržování evropského práva, včetně předložení sporu Soudnímu dvoru EU,“ uvedli signatáři.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen také vyjádřila znepokojení nad novým maďarským zákonem. „Věřím v Evropu, která oslavuje rozmanitost, ne v Evropu, která ji skrývá před našimi dětmi,“ napsala. Von der Leyen je dlouhodobým zastáncem práv LGBTQ. V loňském roce Komise schválila vůbec první strategii EU v oblasti rovnosti LGBTQ.

U příležitosti setkání ministrů členských zemí Evropské unie v Lucemburku francouzský ministr pro evropské záležitosti Clément Beaune vyjádřil také „lítost“ nad zákazem duhového osvětlení stadionu při utkání fotbalového mistrovství Evropy mezi Německem a Maďarskem v Mnichově.

Zákaz UEFA naopak uvítalo Maďarsko. Německo, jako hostitelská země zápasu, chtělo duhovým osvětlením protestovat proti novému maďarskému zákonu. Místo mnichovského stadionu budou během zápasu barvami duhy osvětlené stadiony ve Frankfurtu nad Mohanem, Kolíně nad Rýnem, Berlíně, Mohuči, Wolfsburgu a Augsburgu.

Minulý týden maďarský parlament přijal nový zákon předložený vládou Viktora Orbána, který zakazuje zobrazování homosexuality a změny pohlaví ve školních vzdělávacích materiálech a televizních programech určených osobám mladším 18 let. Zákon, který znemožňuje ve školách osvětu týkající se sexuálních menšin, kritizují i aktivisté a lidskoprávní skupiny jako diskriminační vůči komunitě LGBTQ.