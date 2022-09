Aktualizováno: Lekce pokory pro Brusel: V italských volbách zvítězil Pravicový blok

Vítězem voleb je podle komentátorů jednoznačně strana Bratři Itálie (FdI), která sama obdržela 26 procent hlasů. Její vůdkyně Giorgia Meloniová v noci uvedla, že je připravená vládnout. „Od Italů přišel jasný vzkaz pro středopravicovou vládu vedenou Bratry Itálie,“ řekla politička. V předchozích volbách v roce 2018 strana dostala čtyři procenta. Výsledek Meloniové otevírá cestu do paláce Chigi, sídla italské vlády.

Podle americké stanice CNN má Meloniová šanci se stát „nejvíce krajně pravicovou ministerskou předsedkyní od dob (diktátora Benita) Mussoliniho“. Meloniová vede stranu, jež vychází z Italského sociálního hnutí (MSI). V této straně se v poválečné Itálii angažovali lidé, kteří pociťovali nostalgii po fašistickém režimu, a MSI dlouho vedl bývalý vysoký představitel kolaborantské Republiky Saló a šéf režimního antisemitského časopisu La difesa della razza (Na ochranu rasy) Giorgio Almirante. Samotná Meloniová odmítla, že by byla fašistkou, a své uskupení přirovnala k britské Konzervativní straně a republikánům v USA.

Německý deník Die Welt podotýká, že úspěch Meloniové není vítězstvím politické ideje, ale vychází především z toho, že FdI jako jediná z hlavních stran byla skutečnou opozicí. Z velké části ji proto podpořili nespokojení, frustrovaní či politikou unavení voliči.

Bratři Itálie jsou nejsilnějším uskupením v bloku pravicových stran. Je v něm i pravicově populistická strana Liga bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho a také uskupení Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho. Pravicový blok je podle politologů výrazně vychýlen doprava. Druhá největší strana Liga má v Evropské unii vztahy s francouzským Národním sdružením Marine Le Penové. Třetí strana Vzhůru Itálie chce podle svých představitelů sehrát v bloku centristickou roli. Poměr sil však podle komentátorů hraje ve prospěch FdI.

Neúspěch podle pozorovatelů zaznamenala Liga, která dostala jen devět procent hlasů. To je zhruba polovina ve srovnání s volbami z roku 2018. Mezi poraženými je i Demokratická strana s 18 procenty hlasů. To je srovnatelné s rokem 2018, což tehdy strana považovala za neúspěch. Spokojené je Hnutí pěti hvězd, které však získalo polovinu hlasů ve srovnání s rokem 2018. Pod šéfy obou stran, Matteem Salvinim z Ligy a Enricem Lettou z PD, se podle médií nyní třese předsednické křeslo.

Zhruba osm procent získala strana Vzhůru Itálie, která zřejmě bude nezbytná pro pravicovou většinu v Senátu. Výsledek je mírně nad očekávání, ale je to zhruba polovina hlasů získaných v roce 2018.

Liberální koalice kolem bývalého premiéra Mattea Renziho dostala bezmála osm procent hlasů. Její lídři měli ambici získat dvouciferný výsledek.

Podle výsledků jsou FdI první stranou ve všech italských makroregionech s výjimkou jihu, kde zvítězilo Hnutí pěti hvězd.

Podle odhadů by pravice měla mít pohodlnou většinu v obou komorách parlamentu. Pravicový blok by měl získat v Senátu 114 až 126 křesel z 200. Ve sněmovně se očekává většina 232 až 252 křesel ze 400. Konkrétní výsledky budou záležet na zisku křesel v jednomandátových obvodech, kde stačí k vítězství nejvyšší počet hlasů.

Výrazně klesla účast ve volbách, která se zastavila na 64 procentech, což je nejnižší údaj v historii republikánské Itálie. Účast poklesla o zhruba deset procent, největší propady zaznamenaly některé regiony na jihu, například Kampánie, Kalábrie či Sardinie.

Lídři evropské pravice gratulují Giorgii Meloniové a její straně Bratři Itálie (FdI) k vítězství v italských parlamentních volbách. Itálie si vybrala vlasteneckou vládu, napsala dnes ráno vůdkyně francouzského Národního sdružení Marine Le Penová. Meloniová dostala gratulaci i od polského premiéra Mateusze Morawieckého. Naopak představitelé levice poukazují na neofašistické kořeny vítěze italských voleb.

„Italský lid se rozhodl vzít do svých rukou vlastní osud zvolením vlády vlastenců a zastánců národní svrchovanosti,“ uvedla krajně pravicová politička Le Penová. Podle jejího stranického kolegy Jordana Bardelly Italové dali „lekci pokory“ Evropské komisi a Bruselu.

Na twitteru Meloniové blahopřál polský premiér Morawiecki. Jeho strana Právo a spravedlnost (Pis) je součástí Strany evropských konzervativců a reformistů (ECR), které Meloniová předsedá. „V těchto těžkých časech potřebujeme více než kdy jindy přátele, kteří sdílejí vizi a společný postup vůči výzvám v Evropě,“ uvedl poradce maďarského premiéra Balasz Orbán.

K volebnímu vítězství poblahopřál Meloniové maďarský premiér Viktor Orbán. „Bravo, Giorgie! Více než zasloužené vítězství,“ uvedl na facebooku Orbán, k němuž je Meloniová svým politickým stylem často přirovnávána. Dobré vztahy pěstuje šéf maďarské vlády také s Matteem Salvinim a Silviem Berlusconim. Mnozí v Evropské unii hledí s obavami na možný vznik neliberální a euroskeptické osy Řím-Budapešť-Varšava.

Své gratulace Meloniové i Lize Mattea Salviniho zaslaly krajně pravicové strany, například Alternativa pro Německo či španělské hnutí Vox. „Gratulace Giorgii Meloniové k volebnímu vítězství v Itálii. Po Švédsku je také v Itálii jasné, že si občané přejí spořádanou a občanskou politiku,“ uvedla spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová. Poukázala při tom na nedávný úspěch protiimigračních Švédských demokratů v parlamentních volbách. Jako protiimigrační se prezentuje také AfD, která bývá ostatními parlamentními stranami označována za populistickou až krajně pravicovou. Weidelová se svým kolegou ve spolupředsednické funkci Tinem Chrupallou společně pogratulovali Meloniové k tomu, že se může stát první premiérkou v dějinách Itálie.

Výsledek italských voleb nechtěla dnes ráno komentovat francouzská premiérka Elisabeth Borneová. „Společně s předsedkyní Evropské komise (Ursulou von der Leyenovou) budeme pozorně sledovat, aby všichni dodržovali hodnoty založené na lidských právech, na vzájemném respektu, a to zejména dodržování práva na potrat,“ uvedla šéfka francouzské vlády.

