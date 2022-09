Aktualizováno: Soud vyhověl návrhu obhajoby: Duševní stav Babiše mladšího posoudí znalec

Soud v kauze Čapí hnízdo přibere znalce z oboru psychologie a psychiatrie ke zkoumání duševního stavu Andreje Babiše mladšího, syna obžalovaného předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. Soudce Jan Šott tak vyhověl návrhu obhajoby, posudek by měli znalci zpracovat do 30. listopadu. Kromě bývalého premiéra Babiše čelí obžalobě i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Oba obžalovaní vinu odmítají. Hrozí jim až desetileté vězení, státní zástupce jim v obžalobě navrhl podmíněné a peněžité tresty.

Šott zároveň nařídil hlavní líčení na další termín, kromě říjnového týdne tak bude jednání pokračovat i od 19. do 22. prosince. Soudce avizoval, že pokud půjde dokazování podle plánu, mohlo by v prosinci dojít na závěrečné řeči.

Babiš mladší u soudu vypovídal předminulý pátek. Uvedl, že nepodepsal listinu o převodu akcií k Farmě Čapí hnízdo, až později podle svých slov připojil své podpisy v sídle Agrofertu pod listinu, s jejímž obsahem se neseznámil. Babišův syn tvrdí, že otec na něj převedl akcie Čapího hnízda bez jeho vědomí a udělal si z něj bílého koně.

K závěru, že na listině o převodu akcií s určitou mírou pravděpodobnosti není podpis Babiše mladšího, dospěl i písmoznalec. Státní zástupce Jaroslav Šaroch by se měl vyjádřit k tomu, zda zadat nový posudek, který by se vyjádřil k pravosti podpisu a k možnosti, že smlouvu místo něj podepsal Babiš starší. Podle žalobce ale znalec zatím trvá na svém závěru, že pokud jednoznačně nevyloučí pravost podpisu, nemůže se vyjádřit k tomu, zda jde o podpis jiné osoby.

Státní zastupitelství ale podle mluvčího Aleše Cimbaly oslovilo i další instituce. „Vrací se nám postupně odpovědi, ještě nemáme kompletně veškeré poznatky sjednoceny, budeme se touto věcí nadále zabývat,“ řekl Cimbala. Z průběžných závěrů podle něj ale vyplývá, že by mělo být možné znalecké zkoumání zpracovat. Bylo by ale nutné zajistit souvisle psaný text Babiše staršího. „Pan státní zástupce na to dnes poukázal, oslovil obhajobu pana obžalovaného, zda by s tímto souhlasili. Zatím jsme se v tomto směru odpověď nedozvěděli,“ dodal Cimbala.

Obžaloba uvádí, že expremiér Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle obžaloby to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Úspěšnou žádost o dotaci podala místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo Nagyová v únoru 2008.

Nagyová nyní kandiduje za ANO v Jihlavě v senátních volbách. Dostala se do druhého kola, kde se střetne s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem (ODS). Pokud by byla do Senátu zvolena, získá imunitu. Podle Cimbaly by pak nebylo možné v trestním řízení bezprostředně pokračovat, o vydání Nagyové by musel požádat soud.

Soud chtěl dnes také vyslechnout úřednici Evu Filipovou, která dohlížela na čerpání dotace společností Farma Čapí hnízdo. Žena totiž v prvním týdnu hlavního líčení po odchodu z jednací síně naznačila, že toho o obžalovaném expremiérovi mohla říct víc. Úřednice se však z jednání omluvila, soud ji vyslechne v říjnu.

Čapí hnízdo by nezískalo úvěr bez záruk Agrofertu, řekl svědek

Společnost Farma Čapí hnízdo by u banky HSBC nezískala úvěr na stavbu areálu bez záruk holdingu Agrofert, projekt by nebyl financovatelný. U pražského městského soudu to dnes uvedl bývalý zaměstnanec oddělení finančních trhů banky Filip Koutný. To, že měla Farma Čapí hnízdo spojení s Agrofertem, vyplývalo podle něj i z dokumentace.

Koutný dnes vypověděl, že Čapí hnízdo mělo být původně privátním Babišovým projektem, což se údajně dozvěděl od finanční ředitelky holdingu Agrofert Petry Procházkové. „Původní informace, kterou jsem od paní Procházkové i od svých kolegů vyrozuměl, byla, že projekt začal jako soukromé sídlo pana Babiše a postupem času se rozrostl na poněkud dramatickou velikost. Tuším, že celkové financování z banky HSBC přesáhlo 450 milionů korun,“ popsal Koutný. Po jeho výpovědi na policii banka s Koutným rozvázala pracovní poměr.

Procházková mu podle jeho slov také řekla, že jde o Babišovu „srdeční záležitost“. Pokud by za projektem nestál Agrofert, nebyl by podle Koutného financovatelný. „Nejsem úvěrář, nicméně odborný názor je, že projekt byl nefinancovatelný, mimo záruku v plné výši, neodvolatelnou a bezpodmínečnou,“ odpověděl Koutný na otázku soudce, zda by byl úvěr schválen v případě, kdy by za něj Agrofert neručil. Procházková by měla před soudem vypovídat tento týden. Koutný také řekl, že jediným klientem Farmy Čapí hnízdo měly být společnosti ze skupiny Agrofert.

Před soud dnes předstoupil i bývalý generální ředitel české pobočky HSBC František Kopřiva, který řekl, že měl informace o tom, že projekt patřil k Agrofertu. Pavel Šlancar, další z bankéřů HSBC, soudu popsal schůzku, na níž se možný úvěr pro Farmu Čapí hnízdo řešil, jednal na ní s Procházkovou. O vztazích mezi Čapím hnízdem a Agrofertem však nevěděl. Poslední zaměstnankyně banky Karolína Slancová také uvedla, že Agrofert poskytl záruku za úvěry. Soudce také přečetl výpověď posledního zaměstnance HSBC Marka Gerstingera. Ten uvedl, že si téměř nic nepamatuje, jednal se zástupci Farmy Čapí hnízdo a zmínil možnost záruk od Agrofertu.

Babiš v reakci na výpovědi svědků řekl, že čtyři z pěti bankéřů vypověděli, že garance byla standardní. Výpověď Koutného podle něj byla založena na domněnkách a svědek podle něj není věrohodný. „Svědek vůbec nepracoval na úvěrovém oddělení,“ upozornil Babiš. Po jednání dodal, že všichni věděli, že je Agrofert strategickým partnerem farmy. „Všichni věděli, že Agrofert je strategický partner, vědělo se o tom úvěru, proběhlo to standardně. Myslím, že čtyři bankéři jasně řekli, že vše bylo v pořádku,“ řekl novinářům Babiš.

Hlavní líčení bude pokračovat v úterý výpověďmi dalších svědků, následně jsou jednání nařízená ještě na čtvrtek a pátek. Babiš avizoval, že se v úterý soudu nezúčastní, ve zbytku týdne má v plánu být na jednání dopoledne.

