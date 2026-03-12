Legendární herec na dně: S exmanželkou se soudí o 30 milionů, nemá přitom kde bydlet
12. 3. 2026 – 9:00 | Magazín | BS
Rozvod, který si nikdo za rámeček nedá. A slavný herec možná o něco méně než jeho bývalá manželka, která má alespoň prozatím kde bydlet.
Nezaměnitelný a vždy svůj Václav Upír Krejčí se musel před dvěma lety vypořádat s velmi vážnými zdravotními problémy. Chirurgové mu odstranili nádor z břicha: „Měl 15 centimetrů, museli mi ho vyoperovat,“ přiznal herec svého času.
Je samozřejmě nemožné se stoprocentní jistotou najít příčinnou souvislost mezi nemocí a jednou životní událostí. Je nicméně pravděpodobné, že život, kdy Krejčí poslední roky tráví prakticky pořád ve finanční, životní a pozemkové krizi, a s tím spojený neustálý stres, rozhodně ničemu nepomohl.
Spor, který mu ruinuje život, se přitom táhne už roky. A oponentem není nikdo jiný než Krejčího bývalá manželka: O té v roce 2022 zjistil, že ho podvádí, načež se mu zhroutil svět a vše skončilo autonehodou, při které Krejčí převrátil auto do potoka a policie mu naměřila skoro tři promile alkoholu v krvi.
Následoval rozvod. Jenže nenásledoval klid, právě naopak – začalo soudní peklo a spor o majetek, který se nepodařilo uzavřít dodnes. A konec není v dohlednu: „Poslední stání proběhlo loni v září. Paní soudkyně řekla, že se to může táhnout i deset let,“ přiznal herec pro Aha!.
Jde přitom o opravdu hodně: Dům za 30 milionů korun. V něm momentálně žije právě Krejčího bývalá žena, které to pochopitelně vyhovuje a podle Krejčího slov se nikterak netajila úmyslem tak dlouho překážet soudu, aby v domě v klídku dožila.
Herec místo toho navrhoval dům prodat a peníze si rozdělit, o čemž ale exmanželka nechce ani slyšet: „Každý koupíme jedné dceři ze své půlky peněz byt a všichni budou spokojení. Zuzana si na nic nehrála. Byla velmi otevřená. Když jsme byli u mediátorky, řekla doslova: Aby se majetek nerozdělil, budu dělat tak dlouho obstrukce, až jeden z nás chcípne!“ uvedl Krejčí.
Krejčímu zbylo jen nahrávací studio, kde se ale nedá bydlet celý rok. Přestěhoval se tak do bytu ke své nové ženě Lucii, jenže ten je velmi malý a ještě k tomu v něm bydlí i Luciina nemocná maminka. Není se čemu divit, že podobná situace působí všem zúčastněným neustálý stres. Doufejme alespoň, že už ho nikdo znovu neodskáče zhoršením zdraví.