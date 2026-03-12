Lidl spouští slevovou akci, která hodně ušetří, ale má jeden háček
12. 3. 2026 – 9:59 | Zprávy | Anna Pecena
Pouhé čtyři dny. Přesně tak dlouho trvá nová slevová akce Lidlu, která může výrazně zlevnit běžný nákup. Leták platný od 12.3. do 15.3. 2026 nabízí mix potravin, sladkostí i drogerie za ceny, které mají přilákat davy. Některé slevy jdou až k padesáti procentům a několik položek patří mezi ty, po kterých zákazníci sahají nejčastěji.
Maso, ryby i sýry za ceny, které lákají do košíku
Jedním z nejvýraznějších lákadel akce je kuřecí mix stehen a křídel, který Lidl nabízí za 89,90 Kč za kilogram. V době rostoucích cen masa jde o nabídku, která může přimět zákazníky naplnit mrazák.
Pozornost budí také filet z lososa s kůží za 29,90 Kč za 100 gramů. Ryby bývají v českých letácích často dražší položkou, takže podobná cena může přitáhnout i ty, kteří je běžně nekupují.
Milovníky sýrů může zaujmout například Král Sýrů Hermelín (120 g) za 29,90 Kč, což je sleva 50 procent. Další sýrovou položkou je zrající cheddar Hatherwood 400 g za 99,90 Kč při využití Lidl Plus kuponu, který odečítá 20 Kč z původní ceny.
Do rychlého nákupu se může hodit i kedlubna za 9,90 Kč za kus, což znamená zlevnění o 47 procent.
Sladkosti, nápoje i káva: akce, které lákají rodiny
Výrazně zlevnily také některé sladkosti a nápoje. Kinder vajíčko s překvapením se prodává za 17,90 Kč, tedy o 48 procent levněji než obvykle. Podobně výrazná sleva se objevila i u dětských sušenek Brumík, balení 10 × 30 g vyjde na 69,90 Kč.
Kdo si rád dopřeje slazený nápoj, může sáhnout po Coca-Cole nebo Coca-Cole Zero v lahvi 1,75 litru za 29,90 Kč, což představuje zlevnění o 36 procent. Ovocné sirupy YO o objemu 0,7 litru stojí 54,90 Kč.
V letáku se objevuje také balení kapslí Nescafé Dolce Gusto (30 kusů, různé druhy) za 189,90 Kč.
Z trvanlivých potravin stojí za zmínku například bílé fazole v rajčatové omáčce (420 g) za 14,90 Kč nebo tuňákový salát Rio Mare Insalatissime (2 × 160 g) za 99,90 Kč.
Velká balení i drogerie: úspora může být znatelná
Leták myslí také na větší rodinné nákupy. Velké balení kočičího krmiva Whiskas (80 × 85 g kapsiček) vyjde na 579,90 Kč, což podle letáku znamená úsporu 39 procent.
Pro milovníky piva je připraveno balení Velkopopovický Kozel 11 (6 × 0,5 l) za 99,90 Kč, což představuje úsporu 35 procent.
V akci je i drogerie – prací gel Ariel Color o objemu 4,5 litru, který vystačí až na 100 praní, stojí 399,90 Kč, tedy o 50 Kč méně než běžně.
Do nabídky se dostaly i uzeniny. Salám Křemešník nebo Uherský salám (380 g) lze koupit za 99,90 Kč s využitím Lidl Plus, což znamená slevu 20 Kč.
Krátká akce platná od 12.3. do 15.3. 2026 tak kombinuje levnější základní potraviny, sladkosti i velká rodinná balení. Právě podobné nabídky často rozhodují o tom, kam lidé zamíří na svůj víkendový nákup.