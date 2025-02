Zima a záchod na chodbě. Václav Upír Krejčí: "Žiju jako nuzák"

Manželství dopadlo nejhorším možným způsobem a následky trvají dodnes.

Nedávno jsme zrovna psali, že není úplně od věci zvážit předmanželskou smlouvu a že podobný dokument zkrátka poskytuje důležitou bezpečnost v případě, že ne všechno skončí úplně růžově a sňatek vzdor slibům u oltáře nepotrvá, dokud partnery nerozdělí smrt. Nějak tak dopadlo i manželství známého herce Václava Upíra Krejčiho. A pokud byste potřebovali názorný příklad, že předmanželská smlouva má smysl, můžete se podívat, jak Václav Upír Krejčí žije po rozvodu.

Už delší dobu se totiž se svou bývalou manželkou pře o mnohamilionový majetek, zejména o dům v pražských Řepích, který bývalá odmítá prodat. Václav kvůli tomu ale nemá kde bydlet a magazínu eXtra.cz prozradil, že žije de facto v kanceláři.

"Když odjede budoucí tchyně na chalupu, můžeme být v tom bytě, kde Lucinka bydlí, protože u mě to nejde. Já bydlím v kanceláři v tom areálu své bývalé ženy. Nedá se tam ale pořádně bydlet a je to nedůstojné. Lucinka řekla, že to se mnou vydrží, ale že si to tam mám zařídit," popisuje silně nedůstojnou situaci sám Krejčí.

"Tak jsem koupil do jedné kanceláře propan butan vařič a nějaké hrnce. Dolů do studia jsem dal malý bojler, aby se tam dalo mýt nádobí. A každé ráno Lucinka říká: 'Já musím jít na záchod přes tu zimu tam'. No, takže to musíme vydržet a scházíme se tam jen o víkendech." Inu, žádná sláva.