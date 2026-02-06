Pořád to bolí? Slavná kráska zůstala po rozvodu sama: Dojemná slova o nejtěžším loučení

Dnes je pátek 6. února 2026., Svátek má Vanda
6. 2. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Ikonická kráska zaujala veřejnost nečekaným rozvodem i ostrým prohlášením o vztazích. Zatím to ale nevypadá, že by se do něčeho hnala.

Slavná česká modelka a moderátorka Hana Mašlíková nedávno upoutala pozornost například tím, že se konečně odhodlala a nechala si vytetovat obrovskou růžovou mašli – jako slovní hříčku spojenou s vlastním jménem. 

Z toho, že překonala vlastní strach, měla před časem velkou radost. Jakmile ale přijde na vztahy, zdá se, že drama ještě neodeznělo a trápení nepřebolelo: Hanka se minulý rok rozvedla s otcem svého syna Andrem Reindersem po deseti letech manželství.

Něco podobného s člověkem zkrátka zamává a Hana není výjimka: Představa romantiky už jí zhořknula natolik, že se několikrát nechala slyšet, že žádného muže už zkrátka nepotřebuje: „Já jsem ta ženská, a to je podle mě velký problém do budoucna pro chlapy, která zjistila, že chlapa nepotřebuje,“ hlásila koncem loňského roku pro eXtra.cz.

Ani o tři měsíce později není situace o moc jiná, můžeme-li soudit z tónu příspěvků, které překrásná zlatovláska zveřejňuje na sociálních sítích: 

„Jedno z nejtěžších loučení přichází ve chvíli, kdy někoho milujeme, a přesto vidíme, že po jeho boku není možné vybudovat zdravý a naplněný vztah. Je to moment hluboké introspekce, kdy se srdce a rozum přou o to, zda zůstat, nebo odejít,“ napsala k usměvavému snímku a bylo hned jasné, že mluví o svém bolestivém rozchodu.

„Skutečná odvaha spočívá v rozpoznání okamžiku, kdy je čas pustit se a nechat jít. Vím, že odchod bolí. Přesto je to cesta, která vede k uzdravení. Bolest z loučení je nevyhnutelná, ale zároveň je prvním krokem k zahojení ran,“ pokračovala.

Radí především nesetrvávat v jedovatém vztahu: „Každý další den v takové situaci otevírá ránu víc a víc – jako bychom si ji znovu a znovu trhali. Někdy se rozhodneme odejít ne proto, že bychom přestali milovat, ale proto, že jsme se naučili milovat sami sebe. Odcházíme s láskou.“

