Tato večerní chyba může urychlovat stárnutí pleti, varují dermatologové
12. 3. 2026 – 8:40 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pleť se během noci regeneruje a napravuje škody, které jí během dne způsobí slunce, znečištění i make-up. Právě proto může správná večerní rutina rozhodnout o tom, jak bude vaše pokožka vypadat ráno i za několik let. Dermatologové přitom varují, že mnoho lidí dělá před spaním chyby, které pleti spíš škodí než pomáhají.
Pleť během dne čelí pořádné zátěži. Slunce, znečištění, make-up i stres na ní zanechávají stopy. Právě proto je noc pro pokožku klíčová. Zatímco spíte, pleť přechází do regeneračního režimu a snaží se napravit škody, které během dne vznikly. Výzkumy dokonce ukazují, že lidé s nedostatkem spánku mají častěji oslabenou kožní bariéru a jsou méně spokojeni se svým vzhledem.
Dobrá zpráva je, že z takzvaného beauty sleep můžete vytěžit mnohem víc, než si myslíte. Stačí pár správných kroků večer před spaním. Dermatologové ale upozorňují na jeden častý problém: mnoho lidí si svou pleť ve snaze o dokonalost spíš škodí.
Nejčastější chyby v noční péči o pleť
Velkou chybou je příliš složitá rutina. Sociální sítě jsou plné desetistupňových postupů, ale ve skutečnosti může vrstvení velkého množství produktů způsobit podráždění nebo nežádoucí reakce mezi jednotlivými složkami. To platí zejména u takzvaných aktivních látek, které mohou pokožku snadno přetížit.
Dalším problémem je vynechávání večerního čištění. Během dne se na pleti hromadí nečistoty, maz i zbytky make-upu. Pokud je před spaním neodstraníte, mohou přispívat k ucpávání pórů, vzniku akné a rychlejšímu stárnutí pokožky. Chybu ale dělají i lidé, kteří to s péčí přehánějí. Příliš časté peelingy nebo drhnutí pleti mohou narušit její ochrannou bariéru. Pokud navíc používáte retinol nebo jiné retinoidy, další exfoliace je většinou zbytečná a zvyšuje riziko podráždění.
Mnoho lidí také vzdá používání retinolu, jakmile se objeví suchost nebo lehké šupinatění. Přitom právě retinoidy patří mezi nejúčinnější ingredience proti stárnutí. Pokud pleť reaguje citlivě, stačí snížit frekvenci používání nebo zvolit nižší koncentraci a doplnit péči hydratačním krémem.
Ingredience, které pleti v noci opravdu pomáhají
Noční rutina přitom nemusí být složitá. Základem je jemné čištění, jedna aktivní látka a dobrá hydratace. Dermatologové často doporučují ingredience, které podporují regeneraci a obnovu pleti. Kyselina hyaluronová patří mezi nejsilnější hydratační složky. Váže na sebe velké množství vody a pomáhá pleť vyhladit i opticky zjemnit jemné vrásky. Velmi důležité jsou také ceramidy, které posilují kožní bariéru a zabraňují ztrátě vlhkosti.
Velmi oblíbený je také niacinamid, známý jako vitamin B3. Pomáhá regulovat tvorbu mazu, zmírňuje zarudnutí a podporuje ochrannou funkci pokožky. Peptidy zase stimulují tvorbu kolagenu a mohou postupně zlepšovat pevnost pleti. Pokud chcete bojovat s vráskami, retinol nebo retinoidy patří mezi nejúčinnější volby. Podporují obnovu buněk, zlepšují strukturu pleti a mohou pomoci i s jizvami po akné. Důležité je začínat pomalu a používat jen malé množství.
Zapomínat byste neměli ani na antioxidanty. Vitamin C pomáhá neutralizovat volné radikály a podporuje jas pleti. Někteří odborníci doporučují používat ho spíše ráno, zatímco večer může být vhodnou alternativou například resveratrol.
Večer je také ideální čas na péči o ruce, které během dne trpí častým mytím. Silnější krém nebo dokonce vrstva vazelíny může pomoci uzamknout vlhkost v pokožce. Někteří lidé dokonce spí v bavlněných rukavicích, aby byl efekt ještě výraznější. Moderní noční rutiny mohou doplnit i technologické vychytávky, například LED masky. Červené světlo je spojováno s podporou tvorby kolagenu, zatímco modré světlo může pomáhat v boji s bakteriemi způsobujícími akné.
Na konci dne ale platí jednoduché pravidlo. Noční péče o pleť není o tom, kolik produktů na sebe nanesete. Mnohem důležitější je dát pokožce prostor k regeneraci a vybrat několik kvalitních ingrediencí, které jí během spánku pomohou obnovit sílu, hydrataci i mladistvý vzhled. Dobrá zpráva je, že někdy stačí opravdu málo, aby pleť ráno vypadala o poznání lépe.