Kyjev se chystá na blackout. Připravuje plán na evakuaci tří milionů lidí

Napsal to deník The New York Times, který se odvolává na Romana Tkačuka z městské správy. Pokud by ruské jednotky dál ničily objekty kyjevské energetické infrastruktury, mohl by Kyjev zůstat úplně bez dodávek proudu, řekl Tkačuk. Spolu s tím by přestaly fungovat i dodávky vody a rovněž kanalizace.

The authorities of #Kyiv are ready to deploy more than a thousand heating points in the city. According to Mayor Vitali Klitschko, the authorities are considering several winter scenarios, including the worst, in which there will be no electricity, water and heat at all. pic.twitter.com/6oVUQ6XXLf