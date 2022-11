Vláda je úplně mimo, řekl bez obalu Rusnok

Jiří Rusnok, někdejší premiér a bývalý šéf centrální banky kritizoval v České televizi politiku vlády. Označil ji za nezodpovědnou.

Kabinet podle něj přijímá opatření, která zbytečně navyšují výdaje, například zvedá limit pro platbu DPH. Chybuje také v důchodové politice.

„Zodpovědné vládnutí? Žasnu, je to úplně mimo,“ řekl Rusnok k vládní politice v Otázkách Václava Moravce.

„Důležité je, že když teče do lodi, tak je potřeba ty díry ucpávat hned. Ne se tvářit, že jsme něco slíbili a už to nelze jinak. Situace je jiná, než když se to slibovalo. Myslím, že je neštěstí, že se přidávají další díry, které mohly počkat,“ upozornil a jako příklad uvedl důchody.

„Já úplně žasnu i třeba v souvislosti s předčasnými důchody. Důchodový systém nebyl stavěn na to, aby byla třikrát ročně valorizace, a teď se ukazuje, že to deformuje výpočet předčasných důchodů,“ podivil se.

Ministerstvo práce podle něj mělo rychle udělat novelu v legislativní nouzi, aby „ucpalo díru“. Místo toho úředníci radí lidem, aby se přihlásili k předčasnému důchodu, a tím ho budou mít vyšší.

„Ale ten vyšší důchod budeme platit všichni, a zejména naše děti, dalších padesát let… Lidé, kteří půjdou do důchodu za rok či dva, budou mít nižší důchod, ačkoliv pracovali déle,“ upozornil Rusnok.

Rusnok kritizoval také předloňské zrušení superhrubé mzdy, což snížilo příjmy do státního rozpočtu o zhruba devadesát miliard korun. Podle bývalého premiéra tak bude nutné zvýšit zdanění příjmů fyzických osob. Aby nebylo tak výrazné, navrhuje pomoci rozpočtu zvýšením dalších daní.

„Pro lepší politickou průchodnost nezbude nic jiného. Nebál bych se toho, že se udělají úpravy u DPH, spotřební daně či korporátní daně,“ pravil Rusnok.