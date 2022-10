Bez proudu je na Ukrajině 1,5 milionu lidí. Z 36 ruských raket zasáhla polovina své cíle

Prezident Volodymyr Zelenskyj ještě před tím napsal, že ruské invazní jednotky od noci podnikly „masivní útok“, při němž vypálily na jeho zemi 36 raket, z nichž většinu sestřelila ukrajinská protivzdušná obrana.

President Zelenskyy: The aggressor continues to terrorize our country. At night, the enemy launched a massive attack: 36 rockets, most of which were shot down. Thanks to all air defense services for their work. pic.twitter.com/aTcOMtSamo