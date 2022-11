Mrznoucí Evropanky touží po teple, elektřině a Rusech, hlásá prokremelský klip

Líčí krušný život Britky jménem Mary, která v zamrzlém a zchudlém ostrovním království, v chladné a temné místnosti bez elektřiny komunikuje na internetové seznamce s Rusem Svjatoslavem.

Svjatoslav se jí představuje jako Rus, který je bohatý – okázale rozhazuje bankovky po podlaze. Ukazuje, že má dostatek energií, koupe se ve vaně po okraj naplněné horkou vodou, topí, svítí a zve Mary k sobě do zaslíbeného Ruska.

Mary neváhá, nasedá do letadla a vydává se za tím, co doma nemá – za teplem, elektřinou, plynem a bohatstvím.

Když otevře dveře Svjatoslavova moskevského bytu, hledí v úžasu na to se v něm děje. Její „idol“ pobývá v rozsvíceném bytě plném žen ve spodním prádle. Jedna z dívek říká: „Suzy, otevři okno, je tady horko“.

Na konci klipu vidíte titulek: Tato zima bude v Rusku trochu horká.

We've been telling you for years, the misogyny / incel rise has been fueled (pardon the pun) by Russia. Here is an incel/Russian propaganda video of EU/UK Tinder this winter - freezing women forced to hook up with Russian men and their electricity, heat and hot water. Incels4eva pic.twitter.com/2IDi7dDZOh

Jízlivé video vyvolává na twitteru ironické reakce. Jednu z nich retweetnul poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Gerasčenko.

Na obrázku vidíte ruské odvedence v zasněženém zákopu kdesi na Ukrajině, v nichž se snaží zastavit „nacisty a satanisty“ ze Západu. Voják říká: „Konečně ti Evropani mrznou ve svých domech při 19 stupních.“ Druhý mu jadrně odpovídá...

Ruský klip je nápadně podobný videu z letošního června, který láká Evropany k životu v Rusku. Představuje ho jako bohatou, prosluněnou a mírumilovnou zemi, oplývající fosilními palivy, zejména zemním plynem.

Neváhej, zima přichází, píše se v závěrečném titulku klipu.

State-controlled Telegram channels won’t stop bragging about this video. Not sure who is the creator. But wow, just watch it. If the Russians didn’t promote it, I’d think this was a satire. Why do they think this could attract foreigners to move to Russia? “Winter is coming.” pic.twitter.com/xSvK5utxF9