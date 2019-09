Krvavá bitva, která pohřbila plán na rychlou válku

- Komentáře - 0

Do středu veřejné debaty se u nás opakovaně vracejí všemožné pamětní desky či sloupy, nejnověji je to socha maršála Koněva v Praze 6. Ve skutečnosti však o ně samotné moc nejde, jsou jen zástupným symbolem, o který se vedou aktuální politické střety. Co si ale s pomníkem v nadživotní velikosti počít? více