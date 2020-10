Koronavirový bizár: Plavby nikam a večere v letadlech, která nevzlétnou

MAGAZÍN - Magazín autor: luk

Singapur od listopadu zahájí takzvané výletní "plavby nikam". Lodě se vrátí do stejného přístavu, ze kterého vypluly, aniž by zastavily někde jinde. Jde o snahu oživit turistický průmysl těžce zasažený pandemií koronaviru.

Do pilotních plaveb se v Singapuru pustí dvě společnosti. Jejich plavidla budou fungovat na poloviční kapacitu, na palubách budou platit striktní opatření proti šíření koronaviru a lodě se budou držet ve vodách asijského ostrovního státu. Na plavby se budou moci vydat pouze obyvatelé Singapuru s negativním testem na koronavirus. Například společnost Royal Caribbean International nabízí plavby ze Singapuru do Singapuru na tři noci od 374 singapurských dolarů (přes 6300 korun).

Singapur plavby plánuje v době, kdy postupně rozvolňuje opatření proti šíření nákazy, aby podpořil místní ekonomiku. Pandemie koronaviru zasadila firmám provozujícím výletní plavby tvrdý úder celosvětově. Některá dřívější velká ohniska nákazy se objevila právě na turistických lodích, připomíná agentura Reuters. Provozovatelé výletních plaveb v dalších zemích sice postupně obnovují plavby, jejich množství však nedosahuje kapacit před vypuknutím pandemie.

Některé letecké společnosti už dříve začaly provozovat "lety nikam"

Podobný krok zkoušejí také některé letecké společnosti, které v době zavřených hranic a zrušených letů začaly nabízet "lety nikam" lidem, jimž chybí samotné létání. Například tchajwanská společnost EVA Air vyvolala v létě pozornost letem z tchajwanského mezinárodního letiště Tchao-jüan, kdy palubní personál pasažérům během tříhodinového letu servíroval michelinské jídlo a letoun přistál na stejném letišti, připomíná časopis Newsweek na svém webu.

Australské Quantas Airways naplánovaly na 10. října sedmihodinový vyhlídkový let ze Sydney, mimo jiné nad Velkým korálovým útesem, který se podle televize CNN vyprodal za deset minut. "Je to zřejmě nejrychleji vyprodaný let v historii Quantasu," uvedl ředitel letecké společnosti Alan Joyce. Cena letenky v turistické třídě zájemce podle televize CNN přišla na 787 australských dolarů (skoro 13 000 korun).

Naopak Singapur Airlines od plánu na tříhodinový let "nikam" upustily kvůli dopadům letecké dopravy na životní prostředí. Místo toho chtějí nabízet zákazníkům večeře v letadlech, která zůstanou na zemi, píše The Washington Post.