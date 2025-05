Ideální žena? Česká miss: "Každý den vařím, peru, peču a uklízím"

13. 5. 2025 – 6:45 | Magazín | Jiří Rilke

Krásná modelka se dle vlastních slov nikterak neostýchá i v roli ženy v domácnosti.

Svůdná modelka Adéla Štroffeková si podmanila soutěž Miss Czech Republic 2024, což znamená, že má pořád ještě hlavu v jednom kole: Musí se chystat na Miss World, tedy světovou soutěž krásy, a aby toho nebylo málo, také obstarat domácnost.

Nedávno se totiž sestěhovali s partnerem: „Já jsem asi před dvěma dny odevzdala svůj byt, který jsem dostala v rámci výhry Miss Czech Republic, takže jsem se teď přestěhovala ke svému příteli,“ prozradila v pořadu eXtra Host magazínu eXtra.cz.

„My jsme se předtím hodně navštěvovali, hodně jsme pendlovali, ale teď se usídlíme na jednom místě natrvalo,“ vysvětlila.

Podnikatel David Šedivý, její partner, by si rovnou ke svému byznysu mohl přidat psaní návodů k životu, protože bydlet s královnou krásy ho prý nijak nevyvádí z míry. S účastnicemi miss už totiž chodil předtím, takže vlastně pohoda, nic nového.

Adéla dodává, že se navíc nezastaví ani doma, protože povinnosti jsou zkrátka povinnosti: I když by to do mě člověk neřekl, já opravdu skoro každý den vařím, peru, peču, uklízím. Máme teď baráček, to zabere docela dost času.“

„Chci, abychom se doma cítili hezky. Po celém dni stresu přijdu domů a chci mít klid. A i můj partner se stresuje, tak ať se doma potkáme a máme to tam hezký,“ usmívala se.