Milovaná moderátorka rok po tragédii: "Prázdnota nikdy nezmizí"

13. 5. 2025 – 7:45 | Magazín | BS

Od tragické ztráty manžela už uplynul rok, vzpomínky ale stále nejsou o nic jednodušší.

Jak křehké je štěstí a nepředvídatelný život. Oblíbená a populární moderátorka Petra Svoboda se o tom před rokem přesvědčila hrůzným způsobem: Milovaný manžel Ondřej Křivka se jel projet na kole a za rodinou už se nevrátil. Na křižovatce mu nedal přednost řidič a cyklista srážku nepřežil. Bylo mu pouhých 39 let.

V jedné vteřině radost, plány do budoucna, rodina plná úsměvu... A v další nepochopitelná bolest, ztráta a marnost nad tím vším, co mělo a mohlo přijít, ale nakonec nikdy nepřijde. Petra zůstala sama s dcerou Ráchel z předchozího vztahu a synem Eduardem, jehož otec byl právě zesnulý Ondřej.

Petra se po tragédii stáhla trochu do ústraní a delší dobu mlčela, čemuž se opravdu není co divit. K výročí hrozivé události ale napsala na sociální sítě dojemné rozloučení. A nezdá se, že by bolest nějak ustupovala.

„TÁTO, opatruj nás shora a buď pyšný. Jdeme dál. Dnes je to rok, co jsi odjel na projížďku na kole a už ses nám nikdy nevrátil. Bolest a prázdnota, kterou to v nás zanechalo, nikdy úplně nezmizí. Ty jsi ale pořád s námi a víme, že na nás ze shora dohlížíš,“ napsala.

„Děkujeme všem, kteří se k nám v posledním roce, i přes naši bolest, přiblížili, aby nám pomohli (oni vědí), i těm, kteří se raději vzdálili. Všechno v našem životě je tak, jak má být. Stojíme na vlastních nohou a snažíme se žít stejně, jako když tu táta byl, a do budoucnosti se dívat s úsměvem a očekáváním všeho krásného, co nám život přinese. Táto, lásko naše, děkujeme Ti za všechno. Myslíme na Tebe každý den, milujeme Tě!“ dodala.