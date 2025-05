Bylo toho moc. Dáda Patrasová musela do Bohnic!

13. 5. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Pod tlakem a ve smutku se známá herečka rozhodla vyhledat psychiatrickou pomoc.

„Pořád pláče a leží v posteli. Já už nevím, jak jí pomoct,“ přiznal Felix Slováček Blesku krátce před pohřbem Aničky. Dáda Patrasová na tom nebyla dobře, což se vzhledem k situaci opravdu dá pochopit.

Každý se se zoufalstvím pere jinak, Felix se věnuje práci a schválně si plní diář, co to jen jde, aby přišel na jiné myšlenky a Dáda... potichu trpí. Jenže i to se nedá dělat donekonečna a herečka balancovala na hraně kompletního zhroucení.

Podle informací Blesku se proto rodina dohodla, že Dáda s pomocí syna Felixe mladšího dobrovolně nastoupí k psychiatrickému léčení do Bohnic.

„Paní Patrasovou můžete navštívit kdykoli, pokud s tím bude souhlasit. Nejlepší to je ale po druhé hodině odpoledne, když jsou pacienti po všech procedurách a po obědě,“ řekli Blesku v Bohnicích.

„Já jsem se právě vrátil z Tunisu, kde byla nebývalá zima. Že je Dáda na psychiatrii? Já se vám k tomu nemůžu vyjadřovat, syn si to nepřeje a já ho chápu. A opravdu bych nerad přišel i o něho,“ sdělil pak Blesku sám Slováček.

Dádě by se podle všeho měla dostávat zvýšená psychiatrická péče v pavilonu 26 léčebny. Rovněž se zdá, že jí léčba pomáhá a odcházet či prchat se zatím nechystá.