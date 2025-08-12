Klára (50): Jakmile se tchán dozvěděl, že bude žít, doslova se zblánil
12. 8. 2025 – 15:41 | Magazín | Veronika Borská
Všichni doufali, že tchán Kláry dostane co nejlepší zprávy o svém zdravotním stavu. Jenže když přišly, doslova z toho přišel o rozum.
Jsem v manželství už více než dvacet let a čas letí rychle, stejně jako my stárneme, přicházejí i zdravotní potíže našich rodičů. Manželův otec se před lety dozvěděl, že má rakovinu prostaty, a tato zpráva na dlouhou dobu poznamenala celou rodinu. Jeho nálady se střídaly jako na horské dráze a tchyně, chudák, se snažila vše s obdivuhodnou trpělivostí a silou udržet v rovnováze. Bylo to náročné období plné nejistoty a obav, až do chvíle, kdy se stal zázrak.
Tchán se zázračně uzdravil
Poslední roky se vše točilo kolem tchána a i krátký odjezd na týdenní dovolenou byl pro nás téměř nemožný. S manželem jsme poctivě pomáhali tchyni, aby všechno zvládla, i když sama byla vyčerpaná, zvlášť v období, kdy probíhaly chemoterapie. Tchán je snášel velmi těžce a pro celou rodinu to bylo psychicky i fyzicky náročné.
Pak ale přišla chvíle, na kterou jsme všichni netrpělivě čekali. Nejnovější výsledky vypadaly nadějně a my měli důvod k radosti, zdálo se, že se tchán začíná zázračně uzdravovat. Kontrolní testy to potvrdily a my konečně měli co oslavovat. Po dlouhé době jsme se mohli vyspat bez obav, co přinese noc.
Změnil se úplně k nepoznání
Jenže když se zdálo, že se vše konečně vrací do ideálních kolejí, objevily se úplně jiné problémy. Jednoho večera nám tchyně volala, že se tchán nevrátil domů. Měli jsme strach, nevěděli jsme, kde je, a on nezvedal telefon. Obvolali jsme snad celé město.
Nakonec se ozval s chladným vzkazem: „Nečekejte mě, chci si užívat. Přijdu, až budu unavený.“ Všichni jsme zůstali v naprostém šoku. Tchyně se málem zhroutila a nedokázala uvěřit, co se s jejím mužem po tolika letech manželství děje.
Rozhodl se, že nechce umřít, ale pohřbil své manželství
Když se po týdnu vrátil domů, prospal téměř dva dny. Poté vyšel z pokoje a tchyni oznámil: „Drahá, potřebuju nové oblečení, nechci vypadat jako dědek.“ Tchyně se před něj postavila a odsekla: „Ale ty jsi dědek a jsi nemocný. Nevím, na co si tu hraješ.“ Tchán jen mlčky zamrkal a požádal o rozvod.
Od té chvíle začali žít odděleně. Měl pocit, že mu jeho starostlivá žena brání naplno žít. Toužil poznávat svět a cestovat, nečekat pasivně na smrt. Svůj záměr všem otevřeně oznámil a odjel na dva týdny do Francie. Po celou tu dobu jsme o něm neměli žádné zprávy.
Boží mlýny melou pomalu, ale spolehlivě
Pár týdnů po rozvodu se tchyně rozhodla, že chce po svém boku někoho rozumného, a zamilovala se do svého dlouholetého souseda.Tchyně nikdy nevypadala lépe. Tchán si mezitím užíval života až do chvíle, kdy ho postihla mrtvice, po níž ochrnul na polovinu těla. Jenže tchyně se o něj už starat nechtěla. Příliš jí ublížil a její rozhodnutí bylo pevné.
V nemocnici plakal a prosil, aby se k němu vrátila, ale to už nepřipadalo v úvahu. Dočasně byl u nás doma, dokud jsme nenašli vhodné místo, kde by o něj bylo postaráno. Bylo to náročné období a já si dodnes nejsem jistá, zda si rodiče uvědomují, jak moc takové situace zasahují i nás, jejich děti.
Tento příběh vychází ze skutečné události. Jména osob byla z důvodu ochrany soukromí pozměněna.
Tento příběh vychází ze skutečné události. Jména osob byla z důvodu ochrany soukromí pozměněna.