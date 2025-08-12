V Česku dnes poprvé vystoupí Post Malone, evropskou tour zahájí v Letňanech
12. 8. 2025 – 16:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký rapper Post Malone, jehož charakterizuje prolínání hudebních žánrů, dnes večer zahájí evropskou část svého The Big Ass World Tour na letišti Letňany v Praze.
Malone, vlastním jménem Austin Richard Post, vystoupí v Česku poprvé. Předskokany na jeho koncertu budou čeští interpreti NobodyListen (Jakub Strach), Nik Tendo (Dominik Citta) a Stein27 (Petr Adámek). ČTK to za pořádající agenturu Live Nation sdělil Ondřej Pojzl. Návštěvníci by měli k cestě do areálu využít metro.
Do Evropy Post Malone jako globální superstar vyrazil po skončení severoamerické části svého turné. V USA sbírá od roku 2019 nominace na cenu Grammy, žádnou ale zatím nedostal. Hit I Had Some Help, který Malone nazpíval s country zpěvákem Morganem Cole Wallenem, z posledního loňského alba F1 – Trillion se vyšvihl v létě 2024 na první místo v žebříčku prodejnosti singlů, který v USA zveřejňuje časopis Billboard.
Album F1 – Trillion i zmíněný hit získaly nominaci na Grammy právě v kategorii country. Ilustruje to pro Maloneho příznačné prolínání žánrů. V Letňanech by měly zaznít písně z posledního alba. Vedle nich má zpěvák vystoupit s hity staršími a s dalšími skladbami, které si oblíbili jeho fanoušci.
Po Praze by měl Malone vyrazit do Rakouska, Polska a dále po Evropě včetně Británie. "Post Malone, který je známý tím, že svým žánrově pestrým zvukem a elektrizující pódiovou prezentací redefinuje moderní koncertní zážitek, přiveze masivní produkci na 11 míst po celé Evropě," uvedl Pojzl.
Malone je pro českou scénu vzorem, vzhlíží k němu například Marpo (Otakar Peřina). "On kdysi prohlásil, že ve 30 letech bude country zpěvák, a dodržel to," řekl nedávno ČTK Marpo, který Maloneho tvorbu pozorně sleduje.
Floridské noviny Orlando Sentinel po vystoupení v USA napsaly, že téměř po deseti letech hudební kariéry Post Malone dokazuje, že může být rockovou hvězdou, rapovou hvězdou, country hvězdou nebo čímkoli, čím chce být.
Při dnešním koncertu nebude podle organizátorů možné autem vjet do okolí areálu, návštěvníci by měli využít metro. "Zaparkujte své automobily na okrajích Prahy na parkovištích P+R poblíž zastávek linky metra a dopravte se k areálu metrem. Zastávka metra Letňany je hned u areálu a provoz linky bude posílen," uvedla agentura Live Nation na webu.
Pražský dopravní podnik informoval, že poslední souprava metra odjede ze stanice Letňany na lince C dnes ve 23:44. V případě potřeby pojede mimořádně přes zastávku Letňany i první spoj noční autobusové linky 911 ve směru od Výstaviště Letňany do centra.