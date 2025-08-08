Alžběta (55): Dodnes nemohu uvěřit, jak nás tchyně všechny převezla a ještě na tom nic nechtěla změnit
8. 8. 2025 – 22:25 | Magazín | Veronika Borská
Alžběta dlouhá léta považovala svou tchyni za vzor, než ji došlo, že za jejími slovy a činy se skrývá něco víc.
Když jsem se vdala a blíže poznala svou tchyni, byla jsem nadšená. Byla to úžasná žena, se kterou jsem si okamžitě padla do noty. Občas jsem se přistihla, že si s ní povídám víc než se svou vlastní maminkou. Její manželství s tchánem pro mě představovalo ideál, společně vychovali čtyři děti a působili jako harmonický a šťastný pár.
Tchyně mi v jedno období byla velkou podporou
Po narození dvou dětí jsem byla často vyčerpaná. Manžel se do péče o děti příliš nezapojoval, zejména v době, kdy byly ještě malé. Nevyčítala jsem mu to vydělával dost, aby nás zabezpečil, a já jeho úsilí respektovala.
V tomto období k nám tchyně často docházela a pomáhala mi. Byla jsem jí vděčná. Postupně si získávala moji důvěru. Svěřila jsem se jí s běžnými manželskými starostmi, naslouchala mi a dávala rady, co bych mohla zkusit jinak. Nikdy se slepě nezastávala svého syna, i když to byla jeho vlastní matka.
Podivné chování tchána nešlo přehlédnout
V naší rodině probíhalo dlouho všechno zdánlivě normálně – až do chvíle, kdy jsme si začali všímat změn v chování tchána. Pokaždé, když jsme přijeli na návštěvu, tiše se vytratil do jiné místnosti. Téměř s námi nemluvil. Když jsme se na to zeptali tchyně, jen mávla rukou se slovy: „To víte, už je z něj starý senilní dědek.“
Jenže situace se opakovala stále častěji. Když mu manžel volal, telefon vůbec nezvedal. A pak přišlo něco, co nás zarazilo, tchyně odletěla s kamarádkou na dovolenou do Řecka a tchána nechala doma samotného. Jezdili jsme za ním, snažili se s ním mluvit, ale čím dál víc se uzavíral do sebe a stranil se nás.
Tchyně všechny roky tahala za nos
Situace došla tak daleko, že i po návratu z dovolené tchyně dál předstírala, že je všechno v pořádku – a přitom jsme tchána už dva měsíce neviděli. Manžel se s tím ale nechtěl smířit. Nejprve se opatrně zeptal své matky, jestli se mezi nimi něco neděje. „Ale co by se dělo,“ odbyla ho. „Táta už není, co býval. Chce být sám. To se v jeho věku prostě stává.“
Jenže manželovi to vrtalo hlavou. Rozhodl se zjistit pravdu přímo od otce. Po delším přemlouvání se tchán konečně svěřil: jeho žena už deset let udržuje milenecký vztah. Každý rok odjíždí na dovolenou se svým milencem, přičemž ho vydává za kamarádku. Tchán na to přišel teprve nedávno, když mu jeden známý poslal zprávu: jak viděl jeho ženu v objetí jiného muže.
Manžel byl v šoku. Byl tak rozhořčený, že s matkou zpočátku nedokázal vůbec promluvit.
Dodnes nechápu, jak v tomhle vztahu dokážou žít
Situace musela být nějak vyřešena. Po odhalení pravdy však tchyně odmítla cokoliv měnit. „Nechci se rozvádět ani odcházet od tvého otce. Jen prostě potřebuju žít. Jsme už staří na velké změny,“ svěřila se mému muži.
Překvapivější však bylo, že ani tchán neměl v úmyslu manželství ukončit. Přestože znal pravdu, rozhodl se zůstat. A tak spolu dál žijí v podivném, ale podle všeho pro ně funkčním vztahu. Po určité době, kdy si to tchán musel v sobě srovnat, se dokonce začal s námi znovu normálně bavit.
Tento příběh vychází ze skutečné události. Jména osob byla z důvodu ochrany soukromí pozměněna.
