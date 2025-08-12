Světový trend mluví jasně. Za vstup na svatbu budete platit
12. 8. 2025 – 15:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Prodávat vstupenky na vlastní svatbu už není sci-fi, ale realita. Nový trend, který se šíří z Francie a Itálie, láká cizince na cizí obřady, ale zároveň budí vlnu nevole – a to hlavně tam, kde se pozvánka mění v tučný účet.
V Evropě se šíří neobvyklý trend – páry prodávají vstupenky na svou svatbu cizím lidem. A nejde o pár stovek navíc do kasičky. Vstupenky se prodávají za částky od několika tisíc korun až po desítky tisíc. Pro některé novomanžele je to způsob, jak pokrýt rostoucí náklady, pro jiné zábava a šance zpestřit seznam hostů.
Vše začalo ve Francii, kde Katia Lekarski letos spustila aplikaci Invitin. Ta propojuje páry ochotné pozvat na svůj velký den úplně neznámé lidi s těmi, kdo by si svatbu rádi zažili na vlastní kůži. Hosté si mohou procházet nabídky, rezervovat místo a objevit tak různé kultury a prostředí prostřednictvím manželství. Cena za účast se pohybuje mezi 3 700 a 9 800 Kč, zatímco v luxusnější italské verzi tohoto konceptu – startupu Wedding Privè – může jít o 25 000 až 145 000 Kč.
Francouzský pár Jennifer (48) a Paulo (50) se rozhodli svůj velký den pojmout netradičně. Vstupenky na svou svatbu v Paříži nabízejí přes Invitin za 130 liber, tedy zhruba 3 900 Kč, a pět cizích hostů si už místa zakoupilo. V den svatby se připojí k jejich rodině, přátelům a osmnáctiměsíčnímu synovi – celkem bude na svatbě kolem stovky lidí. Cizí hosté si užijí celý den – od obřadu přes večeři, hudbu až po tanec – a budou muset dodržet dress code ve stylu „šik a elegantní“.
Jennifer, která se s Paulem seznámila přes seznamovací aplikaci během pandemie, tvrdí, že nejde jen o peníze. S úsměvem dodává, že mají více svobodných kamarádek než kamarádů, takže by se hosté navíc mohli postarat o lepší „genderovou vyváženost“ na parketu. Podle ní jde také o zpestření a zážitek, protože jsou s manželem extroverti otevření novým lidem.
Když se pozvánka změní v účtenku
Ne každý ale takovou myšlenku vítá. V online diskusích se objevují ostré reakce na to, že by někdo měl platit za účast na svatbě. Jedna budoucí nevěsta v USA navrhla po hostech vybírat 50 dolarů (asi 1 150 Kč) a tvrdila, že to není nevkusné, ale praktické. Argumentovala tím, že se sníží náklady na jídlo a přitom nebude muset zkracovat seznam hostů. Odezva byla drtivá – lidé to označili za laciné, směšné a bezohledné. „Nemůžeš si to dovolit? Tak to nedělej,“ psali jí diskutující.
Do extrému to dotáhl newyorský pár influencerů Nova a Reemo Styles. Ti si vysnili svatbu v katedrále sv. Patrika, jejíž pronájem vyjde na 150 000 dolarů, tedy asi 3,45 milionu korun. Aby na to měli, rozhodli se, že si hosté vstup zaplatí sami – konkrétně 333 dolarů, což je přibližně 7 700 Kč na osobu. Výsledek? Až 80 procent hostů odmítlo dorazit a internet jejich nápad označil za vrchol nevkusu a lakoty.
Trend placených svateb tak rozděluje veřejnost. Zatímco někteří v něm vidí šanci zažít netradiční den a poznat jiné tradice, pro jiné je představa placení za pozvání na svatbu nepřijatelná. Jedno je jisté – svatby už dávno nejsou jen o lásce a rodině, ale čím dál častěji i o kreativitě… a někdy i o tom, kolik jste ochotni zaplatit za místo u stolu.