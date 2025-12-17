Turek požádal prezidenta Pavla o schůzku, čeká na návrhy termínu
17. 12. 2025 – 19:48 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek požádal dopoledne prezidenta Petra Pavla o schůzku a čeká na návrhy termínu.
Napsal to ČTK na dotaz ohledně zdraví a kroků, které chystá v souvislosti se svou nominací. Hrad o žádosti ví, ve čtvrtek se bude řešit, jak by mohl vzhledem k prezidentově programu vyhovět, sdělil ČTK mluvčí Filip Platoš.
Pavel novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval v pondělí, předtím se sešel se všemi kandidáty na ministry kromě čestného prezidenta Motoristů Turka. Tomu v tom zabránily zdravotní problémy. Pavel opakovaně uvádí, že má ke jmenování Turka výhrady.
Ministerstvo životního prostředí dočasně vede předseda Motoristů Petr Macinka, který je také ministrem zahraničí. Ve středu Pavel, který má s Turkovým působením ve vládě problém, uvedl, že nedostal od Turka žádost o nový termín. Prezident také popsal svůj kalendář jako hodně nabitý. "Takže bude záležet na tom, kdy dostaneme žádost a budeme schopni ji do programu vtěsnat," uvedl.
"O žádosti Filipa Turka o schůzku víme. Zítra (Ve čtvrtek) na společné poradě s prezidentem se bude řešit, jak bychom mohli vzhledem k programu prezidenta republiky žádosti vyhovět," uvedl dnes Platoš.
Čestný prezident Motoristů čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Prezident opakovaně uvedl, že si jen těžko dovede představit nějaký argument, který by jeho dlouhodobě vytvářený názor změnil. Turek podle něj není vhodnou osobností na ministra čehokoli. Míní tak na základě mnoha výroků, činů a reakcí. "Chci mu ale dát prostor, aby stejně jako všichni ostatní měl možnost se k tomu vyjádřit. Ale zároveň říkám, že si těžko dokážu představit, že by přišel s něčím, co by úplně vyvrátilo všechny moje pochybnosti o něm," dodal Pavel.