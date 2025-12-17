Německo a Evropa se musejí aktivně podílet na novém světovém řádu, řekl Merz
17. 12. 2025 – 16:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Německo a Evropa nesmějí při utváření nového světového řádu jen přihlížet, musejí se na něm aktivně podílet. Ve vládním prohlášení před summitem Evropské unie to dnes ve Spolkovém sněmu řekl německý kancléř Friedrich Merz.
O novém řádu podle něj výrazně rozhodne výsledek války na Ukrajině, Evropa proto nesmí Kyjev přestat podporovat a musí dál tlačit na Rusko.
Z někdejšího světového řádu se podle Merze nyní stává "světový nepořádek". Evropa a Německo podle něj ale nejsou "hracím míčem světových mocností" a hodlají se podílet na formování nového světového řádu. "Nesmíme jen přihlížet, jak se svět nově formuje," řekl.
Německý kancléř také zdůraznil, že výrazným faktorem v tom, jak bude svět v budoucnu vypadat, bude výsledek války na Ukrajině, kterou před téměř čtyřmi lety napadlo Rusko. "Bezpečnost Evropy je neoddělitelná od bezpečnosti Ukrajiny," řekl. Evropa si podle něj přeje co nejrychlejší příměří na Ukrajině a mír, který bude spravedlivý vůči Ukrajincům. Kyjev proto nesmí být nucen k "nepřijatelným" územním ústupkům a do budoucna musí dostat šanci se bránit.
Merz také zdůraznil, že se Německo hodlá podílet na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Na detaily je ale podle něj ještě dost času. Krátce předtím během vládních interpelací odmítl odpovědět ano či ne na otázku, zda Německo vyšle na Ukrajinu vlastní vojáky jako součást navrhované mnohonárodní mise. "Na tomto světě existují otázky, na které není tak jednoduché odpovědět, jak byste si možná představoval," řekl v odpovědi na dotaz opozičního poslance.
V neděli a v pondělí v Berlíně jednaly delegace z Kyjeva a Washingtonu o ukončení války na Ukrajině. Později jednali také zástupci USA, Ukrajiny a Evropy; Evropané následně zveřejnili prohlášení s navrhovanými zárukami pro Kyjev. Podle Merze přinesly rozhovory značný pokrok. Rusko se jednání v Berlíně neúčastnilo a Moskva odmítla Merzův návrh, aby přestala na ukrajinské civilisty útočit aspoň přes Vánoce. Merz to v dnešním projevu označil za cynismus.
Tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina je nyní podle německého kancléře třeba ještě zvýšit, aby přistoupil na mírová jednání. Přispět by k tomu podle Merze mohlo mimo jiné využití zmrazených ruských aktiv v Evropské unii na financování Ukrajiny. Jednat by se o tom mělo na summitu v Bruselu, který začne ve čtvrtek. Už dnes dopoledne kancléř řekl, že šanci na úspěch v případu zmrazených ruských aktiv vidí padesát na padesát. Námitky má především Belgie, kde je většina aktiv uložená a která se obává ruských odvetných kroků.