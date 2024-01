Kdyby byla Evropa napadena, rozhodně by jí USA nepomohly, řekl před čtyřmi lety Trump

Americký exprezident a uchazeč o druhý mandát Donald Trump během svého úřadování v Bílém domě řekl šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové, že Evropa v případě vnějšího napadení nemůže počítat s pomocí Spojených států. Tvrdí to eurokomisař Thierry Breton, který podle médií tuto vzpomínku sdílel na akci v Evropském parlamentu.

„Musíte pochopit, že kdyby byla Evropa napadena, nikdy vám nepřijdeme na pomoc,“ citoval Breton bývalého prezidenta USA. Výrok podle něj padl v roce 2020 při setkání Trumpa s unijními politiky na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Eurokomisař pro vnitřní trh na tento moment zavzpomínal při úterní diskusi pořádané europarlamentní frakcí Obnova Evropy. Podle Bretona Trump před lety také řekl, že „NATO je mrtvé“, USA alianci opustí a „vy my dlužíte 400 miliard dolarů, protože jste neplatili... co jste měli platit na obranu“.

Reuters uvádí, že Trumpův tým ihned nereagoval na žádost o komentář. Prezident USA z let 2017 až 2021 aktuálně vede kampaň s cílem vrátit se do Bílého domu a podle průzkumů míří za ziskem nominace Republikánské strany do listopadových voleb.

Během svého mandátu Trump mnohokrát kritizoval spojence z NATO za podle něj nedostatečné výdaje na obranu. John Bolton, který v letech 2018 a 2019 působil jako jeho poradce pro národní bezpečnost, ve své knize z roku 2020 napsal, že si prezident pohrával i se scénářem amerického odchodu z aliance.

Součástí NATO je většina zemí Evropské unie. Základním pilířem aliance přitom je princip, že útok na kteréhokoli člena je brán jako útok na všechny a setkal by se s kolektivní reakcí.

Trump zatím v kampani příliš nenastínil, jak by vedl americkou zahraniční politiku, kdyby se vrátil do Bílého domu. Web Politico poznamenal, že tato varianta vyvolává v Bruselu značné obavy.

Breton své zážitky z roku 2020 tento týden popsal jako „budíček“. „Teď víc než kdy dřív víme, že jsme odkázáni sami na sebe,“ cituje jej Politico.

Christie odstoupil z republikánských primárek těsně před prvním kolem v Iowě

Bývalý Trumpův poradce a jeho současný kritik Chris Christie dnes vzdal boj o prezidentskou nominaci Republikánské strany poté, co jeho kampaň nevyvolala výraznější ohlas voličů. Odstoupení z primárek oznámil necelý týden před volebními shromážděními ve státě Iowa, kterými několikaměsíční proces začíná. Jeho rozhodnutí by mohlo pomoci bývalé guvernérce Jižní Karolíny Nikki Haleyové.

Bývalý prokurátor a guvernér New Jersey se z pole republikánských uchazečů zcela vymykal tím, jak ostře vystupoval proti jasnému favoritovi primárek Trumpovi. Na rozdíl od ostatních kandidátů označoval za „závažná“ obvinění, která proti němu loni vznesli prokurátoři, a exprezidenta mimo jiné označil za podvodníka.

Chris Christie | zdroj: Profimedia

V průzkumech prováděných mezi republikánskými voliči se však jeho podpora pohybovala v nižších jednotkách procent. Pro Christieho to je už druhá neúspěšná kandidatura poté, co se o republikánskou nominaci ucházel i v roce 2016.

Podle průzkumu agentur Reuters a IPSOS má Trump velký náskok v souboji o stranickou nominaci, jejichž vítěz se v listopadových volbách postaví proti stávajícímu prezidentovi Joeu Bidenovi. Průzkum mu přisoudil 49 procent, bývalé velvyslankyni OSN Haleyové 12 procent a floridskému guvernéru Ronu DeSantisovi 11 procent.

DeSantis a Haleyová se snaží získat pozici alternativy k Trumpovi a dvě procenta hlasů, které má podle průzkumu Christie, by jim mohla na jejich cestě pomoci. Podle AP Republikáni, kteří jsou proti nominaci Trumpa, naléhali na Christieho, aby odešel, a doufají, že se jeho příznivci přikloní k Haleyové. Republikánka byla v posledních měsících vůči Trumpově počínání rovněž kritická.