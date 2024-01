Soudkyně Trumpův argument o imunitě vůči stíhání přijaly skepticky

Členky federálního odvolacího soudu ve Washingtonu dnes dávaly najevo silné pochybnosti, když právník amerického exprezidenta Donalda Trumpa prezentoval stanovisko, že jeho klient nemůže být stíhán v souvislosti se snahou zvrátit poslední prezidentské volby. Takto shrnují americká média ostře sledované jednání, které se dotklo ústřední otázky kolem obžalob exprezidenta z nelegálních zásahů do voleb. Verdikt by mohl přijít do několika dní.

Jelikož žádný jiný americký prezident před Trumpem nečelil obžalobě, soudy se aktuálně ocitají v neprobádaných vodách. Bývalí prezidenti mají širokou imunitu vůči občanskoprávním žalobám vycházejícím z jejich počínání v Bílém domě, soudy se však dosud nezabývaly uplatňováním tohoto principu v trestní rovině, podotkla agentura AP. Prvoinstanční soudkyně Tanya Chutkanová, která má federální obžalobu proti Trumpovi na starosti, v prosinci žádosti Trumpova týmu o odmítnutí obvinění nevyhověla.

Nyní argumenty dvou stran vyslechla trojice soudkyň odvolacího soudu, které podle webu Politico silně naznačily, že Trumpův výklad prezidentské imunity rovněž odmítnou. Podle exprezidentových právníků Trumpovy snahy zablokovat potvrzení výsledků minulých prezidentských voleb spadalo pod jeho oficiální povinnosti, a obžaloba vycházejících z těchto skutečností je tudíž nepřípustná.

„Myslím, že je paradoxní říkat, že jeho ústavní povinnost starat se o to, aby byly zákony pečlivě uplatňovány, mu umožňuje porušovat trestní právo,“ komentovala stanovisko soudkyně Karen Hendersonová.

Její kolegyně Florence Panová se zase tázala, zda by mohl být prezident USA trestně stíhán v případě, že by nařídil elitní vojenské jednotce spáchat atentát na svého politického rivala. Trumpův právník John Sauer odpověděl, že obžaloba by podle něj byla možná jen tehdy, pokud by byl daný prezident předtím uznán vinným na základě ústavní žaloby v Kongresu.

Soudní jednání podle deníku The New York Times (NYT) trvalo asi hodinu a čtvrt. Dorazil na něj i Trump, jakkoli pro něj účast nebyla povinná, přímo na místě však s novináři nemluvil. Později učinil prohlášení, v němž znovu odmítl jakékoli provinění a uvedl, že obžaloby proti němu vytvářejí „velmi špatný precedens“.

Velká porota loni na návrh zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe rozhodla o obžalobě Trumpa z různých druhů zločinného spiknutí v návaznosti na jeho kampaň proti výsledkům prezidentských voleb roku 2020. Tehdejší prezident nikdy neuznal svou porážku a místo toho podkopával důvěru Američanů ve výsledky a tlačil na činitele na různých úrovních ve snaze zablokovat jejich potvrzení.

Tým prokurátora Smithe v reakci na stanoviska Trumpova týmu uvádí, že prezidenti nemají absolutní imunitu, a dodává, že skutky v jádru jejich obvinění jsou daleko za hranicemi oficiální činnosti hlavy státu.

Kdy odvolací soud o této věci rozhodne, není jasné. Soud nicméně dal najevo, že hodlá postupovat rychle, a podle komentátorů by verdikt mohl padnout do 14 dnů. Ať už bude jakýkoli, spor pravděpodobně bude muset nakonec rozřešit nejvyšší soud USA.

Zatímco tento a další argumenty Trumpových právníků prochází soudním systémem, příprava procesu o samotných obviněních je pozastavená. Začátek hlavní části soudu je stále naplánovaný na 4. března, není však jasné, zda tento termín bude možné dodržet.

Trump, který čelí i dalším třem obžalobám, se obecně snaží své soudní kauzy natahovat. Podle deníku NYT v případě federálního procesu ve Washingtonu doufá, že se mu podaří začátek hlavního líčení odsunout až na dobu po listopadových volbách, v nichž chce usilovat o znovuzvolení. „Pokud by se vrátil do Bílého domu, mohl by se pokusit nařídit, aby byla obvinění vůči němu stažena, nebo by mohl zkusit sobě samému udělit milost,“ napsal list.