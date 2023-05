Donald Trump v televizní debatě odmítl podpořit vítězství Ukrajiny

Bývalý americký prezident Donald Trump odmítl říct, zda by Ukrajina měla zvítězit v boji proti ruské agresi, bagatelizoval hrozící platební neschopnost americké vlády a pronesl řadu lží a nepravd o své volební porážce nebo o svých právních problémech, když v noci na dnešek vystoupil v televizní debatě. Znovu také přišel s tvrzením, že by v případě návratu do Bílého domu ukončil válku na Ukrajině za 24 hodin, aniž by specifikoval jak. Trump rovněž uvedl, že by velmi pravděpodobně udělil milost „velké části“ lidí odsouzených za účast na povolebních násilnostech v sídle Kongresu v lednu 2021.

Tato a další vyjádření zazněla při debatě s republikánskými a nezávislými voliči ve státě New Hampshire, kterou uspořádala televize CNN. Agentura AP poznamenala, že to bylo poprvé po letech, co Trump čelil otázkám redakce, která stojí „mimo přátelské území konzervativních médií“. Republikánský prezident z let 2017 až 2021 se pro tuto akci rozhodl v době, kdy se znovu uchází o přízeň voličů a je favoritem na prezidentskou nominaci své strany.

Jedna z republikánských voliček se jej zeptala, zda podporuje další americkou vojenskou pomoc Ukrajině a jak by se vypořádal s hrozbou, kterou představuje ruský prezident Vladimir Putin. Trump podobně jako při předchozích vyjádřeních na toto téma odpověděl, že kdyby byl prezidentem on, k válce by nedošlo. „Pokud budu prezidentem, vyřeším tuto válku za jeden den, za 24 hodin,“ prohlásil Trump. Řekl, že by se setkal s Putinem a s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, neprezentoval však plán pro dosažení míru.

Co se týče vojenské podpory Kyjeva, byla jeho odpověď vyhýbavá, přičemž zahrnovala nepravdivý údaj o výši amerického příspěvku. Trump také neodpověděl jasně na otázku, zda chce, aby Ukrajina válku vyhrála. „Chci, aby všichni přestali umírat... Rusové i Ukrajinci,“ uvedl.

Trump se vyjádřil také ke sporu mezi demokraty a republikány ohledně navýšení dluhového stropu americké vlády, bez kterého by už na začátku června mohly vládě dojít peníze na pokrývání svých výdajů. Zatímco ministryně financí Janet Yellenová a podle agentury Reuters také většina ekonomů varují, že stav platební neschopnosti by měl katastrofální následky, Trump řekl, že „by možná mohly být nijaké“.

Exprezident vyzval republikány, aby „udělali platební neschopnost“, nepřistoupí-li Bílý dům na jejich požadavky ohledně škrtů ve vládních výdajích. Když mu moderátorka Kaitlan Collinsová připomenula, že během svého úřadování označil využívání dluhového stropu jako vyjednávací páky za nepředstavitelné, odpověděl: „Jasně, to bylo, když jsem byl prezidentem... Teď nejsem prezidentem.“

Značná část pořadu byla věnovaná dění kolem minulých prezidentských voleb včetně vpádu Trumpových stoupenců do sídla Kongresu 6. ledna 2021. Násilnosti přišly poté, co poražený republikán odmítl uznat vítězství demokrata Joea Bidena a dva měsíce burcoval své podporovatele výmysly o rozsáhlých podvodech s hlasy.

Lži o „zmanipulovaných“ volbách Trump opakoval i v debatě CNN, zatímco se moderátorka Kaitlan Collinsová snažila poukázat mimo jiné na to, že i lidé z Trumpova volebního štábu uváděli, že volby proběhly spravedlivě. Exprezident také popřel, že na začátku roku 2021 žádal šéfa voleb ve státě Georgia, aby pro něj „našel“ tisíce nových hlasů, jakkoli jsou jeho slova zaznamenaná v nahrávce, která unikla do médií. „Nežádal jsem je, aby nic našli,“ řekl nyní Trump. Na závěr pořadu pak odmítl slíbit, že přijme výsledky prezidentských voleb v roce 2024. Prý by tak učinil jen v případě, že je bude považovat za „čestné“.

Další z dotazů se týkal toho, zda by omilostnil lidi odsouzené za účast v útoku na Kapitol. Bývalý prezident odpověděl, že by tak „s největší pravděpodobností“ učinil, kdyby se stal v roce 2024 znovu prezidentem. „Řekl bych, že to bude velká část z nich,“ dodal.

Nepokoje v sídle Kongresu před více než dvěma lety narušily společnou schůzi obou komor k výsledkům prezidentské volby a nakonec si vyžádaly pět mrtvých a desítky zraněných. Trump odpovědnost za počínání svých stoupenců odmítá a snaží se vinu svalovat na tehdejší demokratickou předsedkyni sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou. Ve středeční debatě znovu uvedl, že Pelosiová tehdy odmítla jeho nabídku ohledně nasazení tisíců vojáků. Podle deníku The New York Times však neexistují žádné důkazy o takovéto nabídce ani o tom, že by byla odmítnuta.

Další Trumpovo nepravdivé vyjádření navazovalo na úterní verdikt poroty v New Yorku, že se dopustil sexuálního zneužití, když před téměř 30 lety napadl novinářku Jean Carrollovou. Trump prohlásil, že se s ženou nikdy nesetkal, přestože existuje nejméně jedna fotografie z 80. let, na které jsou vedle sebe. Trumpovi při tom byla tato fotografie během procesu ukázána.

Carrollová Trumpa žalovala v občanskoprávním sporu a vinila ho ze znásilnění a také z pomluvy. Porota dospěla k závěru, že znásilnění nebylo prokázáno, Trump ale podle ní Carrollovou sexuálně zneužil. Trump tato obvinění od počátku označuje za vymyšlená. Ve vysílání CNN dodal, že si nemyslí, že by ho tento verdikt diskvalifikoval v jeho úsilí stát se prezidentem či že by rozsudek mohl mít vliv na ženy-voličky.