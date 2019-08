Každý desátý školák je bez oběda. Pomocnou ruku nabídla i Metallica

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Spousta lidí má návštěvu školní jídelny spojenou s nezapomenutelnými vzpomínkami. Jenže existuje i řada žáků, kteří si oběd ve škole nemohou ani dovolit. Jejich počet navíc roste.

Každé desáté dítě v České republice nedostává ve škole oběd, protože rodiče nemají na to, aby ho zaplatili. "Situace určitě není dobrá. Oficiální čísla hovoří o tom, že více než sto tisíc dětí je v naší republice ohroženo chudobou," říká Jana Skopová, která je manažerkou charitativních projektů manželů Tykačových.

Jedním z nich je i projekt Obědy pro děti, který pomáhá dětem, jejichž rodiče si vzhledem ke své tíživé situaci nemohou dovolit uhradit školní obědy, přestože by je pro své ratolesti platili rádi. Situace těchto dětí je dlouhodobá, a tak ani nemají vidinu na jakékoliv zlepšení. Obědy ve školní jídelně pro ně ovšem mohou být jediným pravidelným teplým zdrojem jídla. "Snažíme se o to, aby školáci nehladověli a aby kvůli této nucené absenci nebyli vyčleněni z kolektivu svých spolužáků," dodala manažerka projektu.

Zrod myšlenky je třeba hledat v roce 2013, od něhož projekt pomohl už více než 25 tisícům dětí. Zatímco v pilotním roce bylo na obědy pro 370 dětí potřeba necelých 745 tisíc korun, před dvěma lety už bylo vyplaceno téměř 28 milionů, které pomohly bezmála sedmi tisícovkám školáků. "A za poslední školní rok to bylo 8119 dětí z celé republiky. Za obědy jsme utratili téměř 34 milionů korun," uvedla Skopová.

Letos se očekává další nárůst – odhad se pohybuje mezi deseti až dvanácti tisícovkami dětí. "Pomůžeme všem, kterým bude třeba a kteří spadají do našich kritérií projektu. Žádnou stopku neplánujeme," hlásí manažerka.

Klíčovými subjekty jsou učitelé či ředitelé škol, kteří identifikují potřebné děti. Právě oni totiž nejlépe znají situaci svých žáků, případně jejich rodin. "Peníze jdou přímo z našeho transparentního účtu na účet školy nebo rovnou školní jídelně. Děti tak mají vždy uhrazené obědy až do konce školního roku," uvedla Skopová.

Pomohla i Metallica

Zprostředkování obědů je však pouze jednou částí, v níž projekt pomáhá. Jeho dopad má výrazně širší rozměr. "Děti bez oběda totiž nemají dostatek energie a chuti se učit, zhoršuje se jim prospěch i docházka. Objevují se také případy, kdy je do školy odmítají posílat i sami rodiče, protože se jednoduše stydí za to, že jim nemohou platit obědy," vyjmenovala následky Skopová. Vše může vést až k postupnému vyčleňování z kolektivu. "Spolužáci obědvají, smějí se, mají společné zážitky ze školní jídelny, a dítě bez oběda o to vše přichází. Zažívá vlastně své první společenské vyloučení," upozorňuje.

Projekt Obědy pro děti se v poslední době dostává do širšího povědomí veřejnosti a pomocnou ruku mu nabídla například Simona Krainová. Stejně jako známá kapela Metallica, která v rámci svého evropského turné tuto aktivitu podpořila už podruhé v řadě.

"V každé zemi, ve které vystoupili, si zvolili nějaký charitativní projekt. Bylo pro nás velkým oceněním, když si vybrali i nás," prozradila Skopová. V uplynulém roce americká skupina, která vystoupila v O2 areně, projektu přinesla 475 tisíc korun. Také letos přispěla 25 korunami z každého prodaného lístku koncertu v Letňanech a výsledná částka byla velmi vysoká – vyšplhala se téměř na 1,8 milionu korun.