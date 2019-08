Hrdý prvňáček: Co pohlídat, aby dítě úspěšně vstoupilo do školy

MAGAZÍN - Magazín autor: Tereza Meravá

Každý začátek je těžký a pro čerstvé prvňáčky to platí obzvlášť. Na co by si měli dát rodiče obzvlášť pozor a jak mohou malému školákovi usnadnit první krůčky?

Už se to blíží. Z oblečení odstřihnete cedulky, nasadíte svému prvňáčkovi krásnou aktovku, vyprovodíte ho a za pár dní už mu jen zamáváte před školou. Pro dítě jde ale o velkou změnu. Co si pohlídat, abyste jí zvládli hladce?

Zdali dobře vidí a slyší

Poslední pravidelná prohlídka u pediatra je v pěti letech a mnohé děti, které jsou celkově zdravé, se v jeho ordinaci od této prohlídky až do nástupu do školy prakticky neukážou. Zároveň je šest let ale věk, kdy se často projevují oční vady. Není nic horšího než řešit, proč se dítě ve škole moc nechytá, a teprve po dlouhých týdnech z něj křížovým výslechem vymámit, že vlastně z předposlední lavice moc dobře nevidí na hruštičky a jablíčka, která paní učitelka přeskupuje na tabuli.

Nechte dítě poznávat písmenka na vzdálených nápisech, luštit čísla přijíždějících autobusů a zjišťujte, zda s tím nemá problém, případně požádejte pediatra o jednoduchou klasickou oční zkoušku s obrázky. Pokud máte jen stín podezření, že dítě dobře nevidí, máte na ni samozřejmě nárok. Existují pochopitelně i vady sluchu, i když nejsou zdaleka tak časté jako běžná krátkozrakost. Ujistěte se, že i v tomto směru je vše v pořádku.

Zdali není unavené

Dnešní děti mají nedostatek spánku. To je zkrátka fakt, který se generaci od generace zhoršuje. Pryč jsou doby, kdy menší děti musely ihned po večerníčku zalehnout. Děti ani nebývají večer tolik unavené, protože nebývá zvykem, že celý den běhají na čerstvém vzduchu, a pak se jim nechce spát.

Zaveďte režim s předstihem. Děti nezačnou úderem druhého září usínat v osm, když budou muset ráno před sedmou vstávat, a to ještě v tom lepším případě. V horším případě vstává dítě už okolo šesté ranní a míří do ranní družiny, protože vytížení rodiče mají své pracovní povinnosti. V takovém případě by ale dítě mělo usnout nejpozději v sedm hodin, protože jedenáct hodin spánku je pro prvňáčka tak akorát. Rozpětí se podle individuality dítěte může pohybovat od deseti do dvanácti hodin.

V dnešní době špatně představitelné, že? Přesto ale při brzkém vstávání potřebné! Nenechávejte dítě ponocovat, nenechávejte jej večer zírat do obrazovky tabletu, jejíž nepřirozené světlo oddaluje usnutí. Pokud máte pravidelně problémy s tím, aby dítko včas spalo, zařaďte více pohybu na čerstvém vzduchu, který je výbornou protiváhou nové situace, kdy je potřeba sedět většinu dopoledne v lavici.

Zdali nemá moc kroužků

K vyvážení nové situace, kdy dítě část dne sedí, je vhodné zařadit také nějaký pohybový kroužek, Obecně však s kroužky opatrně. Vstup do první třídy je pro dítko náročný sám o sobě, a pokud přidáte několik dalších nových aktivit, budete prvňáčka přetěžovat. Úplně postačí jeden kroužek - a raději takový, na který už dítě chodilo ve školce a jehož prostředí zná. Pokud bude vaše dítko zvládat první třídu s širokým úsměvem a samo projeví zájem o další aktivity, které například vidí u spolužáků, můžete jej do dalšího kroužku bez problémů zapojit v pololetí.

Zdali zvládá přípravu

"Přípravu do školy provádějte ve vhodný čas, určitě ne až večer. Signálem únavy jsou časté otázky, které se netýkají úkolu (můžu se jít napít, vyčurat atd.). Lepší je přípravu rozdělit třeba do dvou deseti- až patnáctiminutových bloků, než dělat vše najednou. Učíme se zpočátku v naprostém tichu," radí Barbora Horáková, učitelka první třídy a specialistka na školní vzdělávání nejmenších.

Správné držení tužky a pera by měl ve škole hlídat pedagog, ale i při domácí práci byste měli na správný úchop tužky či pera vždy dohlížet a myslet na to, že je to pro další rozvoj školních dovedností naprosto zásadní. "Dítě musí správně sedět a mít i doma správné psací potřeby. Vhodné jsou třeba trojhranné pastelky a stejné pero, jaké doporučila škola," připomíná Horáková.

Zdali není dehydratované a jí nachystanou svačinu

Většina rodičů si dobře uvědomuje, že je potřeba, aby měl prvňáček s sebou výživnou svačinu, která ho zasytí a umožní tělu i hlavě fungovat, a také láhev s pitím. Jiná věc ale je pohlídat, aby dítě svačinu skutečně snědlo a pití vypilo, to znamená, že mu svačinka musí chutnat. Nemělo by z ničeho nic začít dostávat něco úplně jiného, než na co bylo zvyklé například ze školky, kam chodilo.

V první třídě by ještě měla na řádnou svačinku dětí dohlížet paní učitelka, děti si své svačiny rozbalují a jedí na pokyn, všechny najednou. I tak se ale zajímejte o to, zda dítě svačinku dojídá, a přihlédněte k jeho přáním, co by s sebou chtělo mít. Samostatnou kapitolou je pak pití. Je velice důležité, aby jej dítě skutečně vypilo a nenosilo láhev zpátky takřka plnou. Dehydratace způsobuje únavu a nesoustředění.

Zdali je mu ve škole pohodlně

Do školy se nechodí v teplácích, to je jasné. Na druhou stranu je ale třeba, aby oblečení, které dostane prvňáček na sebe, mu nezpůsobovalo nepohodlí, na které nebyl do té doby zvyklý. Nezavádějte žádné tuhé, úzké rifle, škrtící límečky košile, sukně s úzkým nepružným pasem a podobně. Prvňáci často pracují například vsedě na koberci, hrají si se stavebnicemi a podobně. Zvažte také, zda bude dítě chodit ven v rámci přestávek, družiny nebo nějakého navazujícího kroužku. Pak je nutné, aby zvláště v chladnějších a mokřejších měsících roku nosilo adekvátní převlečení.

Zdali se mu ve škole líbí a sedlo si s paní učitelkou/panem učitelem

Paní učitelky z prvních tříd jsou v naprosté většině případů absolutní profesionálky a něco jako pozemští andělé a rovněž šikana mezi spolužáky se v první třídě takřka nevyskytuje. Proto vstup do první třídy bývá pro děti většinou příjemný, pozvolný, formou her. Děti škola baví a při správném vedení prvňáčci skoro ani nepoznají, že pomalu přecházejí od her k učení. Samozřejmě se ale mohou najít výjimky potvrzující pravidlo. Je proto důležité, aby se rodiče zajímali o paní učitelku a spolužáky dítěte, o to, s kým dítě sedí v lavici, jak si s ním rozumí a jaký má s pedagogem a spolužáky vztah.

Případy, v nichž si učitelka a dítě nesednou a učitelka například utrousí na jeho adresu nějakou zraňující poznámku, mohou prvňáčka odradit, demotivovat a poznamenat na velmi dlouhou dobu. Pokud máte podezření na něco takového (když se dítě například vrací ze školy zamlklé nebo dokonce s pláčem), pak vězte, že taková situace není rozhodně přirozená a neměli byste to přejít a přičítat pouze změně, na kterou si zvykne. Měli byste si vyžádat schůzku s paní učitelkou a zkusit zjistit, co se děje. "Ptejte se nikoliv na to, co dostalo dítě za známku, ale na to, jak se cítilo, co se dnes naučilo, jestli ho nepotkaly nějaké starosti," uzavírá Horáková.