Lídři ANO, SPD a Motoristů se dnes sejdou ke koaličnímu jednání
11. 11. 2025 – 7:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Lídři vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů se dnes před začátkem jednání Sněmovny sejdou ke koaličnímu jednání.
Zabývat by se mohli otázkou státního rozpočtu na příští rok, jehož opětovné zaslání požadují po vládě v demisi Petra Fialy (ODS). Tématem budou pravděpodobně i záležitosti, které má na programu Sněmovna. Tu čeká tento týden především druhé kolo tajné volby místopředsedů, ale také naplnění výborů členy a založení stálých komisí.
Vláda, kterou skládá předseda ANO Andrej Babiš, od současného kabinetu žádá, aby svůj rozpočet poslal opětovně do Sněmovny. Původní totiž nová Sněmovna projednávat nemůže. Nová koalice slibuje ponechat schodek 286 miliard korun a upravovat jen strukturu rozpočtu tak, aby nenastalo rozpočtové provizorium. Babiš tvrdí, že v rozpočtu chybí přes 85 miliard korun na výdajích, dalších 15 miliard korun příjmů označil za nafouknuté. Dosluhující ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že navržené příjmy i výdaje jsou realistické.
Koaliční smlouva ANO, SPD a Motoristů počítá s několika formáty pro společná jednání, výsledky těchto schůzek jsou pak pro všechny strany závazné. Nejméně jednou měsíčně by se měla scházet rada předsedů stran, která řeší zásadní otázky vládní politiky a spolupráce mezi stranami. Koaliční radu pak tvoří předseda vlády a nejvýše dva další zástupci každé ze stran. Premiér ji svolává podle potřeby, projednává běžnou vládní agendu a připravuje podklady pro radu předsedů.