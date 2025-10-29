Káva opravdu prodlužuje život! Ale jen pokud dodržíte jedno pravidlo
29. 10. 2025 – 11:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Milujete vůni čerstvě uvařené kávy? Pak zbystřete! Podle vědců vám oblíbený nápoj může přidat až několik let života, ale jen tehdy, když se držíte jediného pravidla. A překvapivě nejde o množství ani o kofein!
Výzkumy naznačují, že pravidelná konzumace kávy je spojena s nižším rizikem úmrtí z jakékoli příčiny tedy s delší střední délkou života. Například podle analýzy odkazu více než 50 studií připadá průměrně až +1,8 roku zdravého života na osobu, která pije kávu ve srovnání s těmi, kdo ji nepijí.
Další studie ukázaly, že efekt je silnější, pokud si šálek kávy dopřáváte ráno, než když ji pijete rozloženě během celého dne.
Opravdu záleží na tom, kdy si dáte první šálek – tvrdí vědci
Káva sama o sobě není nepřítelem zdraví — právě naopak. Podle nové studie vědců z Tulane University a amerického Národního institutu pro srdce, plíce a krev (NHLBI) může být dokonce spojena s delší délkou života. Jenže má to jeden háček: rozhoduje denní doba, kdy ji pijete.
Výzkum publikovaný v roce 2025 v Oxford University Press sledoval téměř 40 725 lidí po dobu deseti let. Ukázalo se, že pravidelní milovníci kávy měli nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění a zároveň nižší celkovou úmrtnost než ti, kteří se kávě vyhýbali.
Zásadní rozdíl se ale ukázal ve chvíli, kdy vědci rozdělili účastníky podle toho, kdy svůj šálek pili. Ti, kteří si kávu dopřávali pouze ráno, měli až o 16 % nižší riziko úmrtí na onemocnění srdce a o 31 % nižší celkovou úmrtnost. Naopak u těch, kdo kávu popíjeli odpoledne či večer, se pozitivní účinky ztrácely.
„Káva vypitá v nesprávnou dobu může narušit cirkadiánní rytmus, zhoršit kvalitu spánku a tím i regeneraci organismu,“ upozorňují autoři studie. Jinými slovy – stejný nápoj, jiný účinek. Ranní espresso může tělu prospět, zatímco pozdní cappuccino už mu může spíš škodit.
Káva ano, ale ve správnou chvíli
Zajímavé je, že u lidí, kteří kávu vůbec nepili, se neprojevilo ani zlepšení, ani zhoršení zdravotních ukazatelů. Jinými slovy, abstinence od kofeinu sama o sobě nepřináší žádnou výhodu. Naopak u těch, kteří si kávu dopřávali pravidelně a převážně v ranních hodinách, byly výsledky jednoznačně lepší. Efekt přitom zůstal stejný i po zohlednění životního stylu, věku nebo stravy. Množství vypitých šálků nehrálo zásadní roli, rozhodující byla denní doba.
Podle hlavního autora studie, doktora Lou Queeho z Tulane University, jsou tato zjištění v souladu s předchozími výzkumy, které ukazují, že káva nejenže nezvyšuje riziko srdečně-cévních onemocnění, ale může chránit před diabetem druhého typu a záněty v těle.
Proč načasování hraje tak velkou roli
Vědci se domnívají, že pití kávy pozdě během dne narušuje cirkadiánní rytmus, tedy přirozený biorytmus těla, který řídí hormony a spánek. „Když pijeme kávu odpoledne nebo večer, kofein blokuje tvorbu melatoninu, hormonu spánku,“ vysvětluje doktor Quee. „Tím se narušuje regenerace, zvyšuje oxidační stres i krevní tlak, což může časem vést k problémům se srdcem.“
Právě melatonin má podle vědců klíčovou roli. Jeho snížená hladina a rozhozený rytmus spánku a bdění souvisí se zvýšeným zánětem a rizikem srdečně-cévních onemocnění.
„Toto je vůbec první studie, která se zaměřila na načasování pití kávy a jeho vliv na zdraví. Možná nastal čas, abychom doporučení k pití kávy začali brát i z hlediska denní doby,“ dodává doktor Quee.
A pokud jde o často diskutovanou dehydrataci, odborníci připomínají, že káva sice působí jako diuretikum, ale pouze ve vysokých dávkách. Jeden až dva šálky denně tělo neodvodní – množství tekutin, které ztrácíte, odpovídá tomu, které přijmete.
Kolik kávy je ještě zdravé?
Vědci se shodují, že ideální množství představují dva až tři šálky denně, tedy zhruba 300 až 400 miligramů kofeinu. V takovém množství může káva podporovat soustředění, zlepšit náladu a snižovat riziko některých onemocnění.
Naopak při nadměrné konzumaci se objevuje nespavost, úzkost i zvýšený tlak. Důležité je i to, jakou kávu pijete – filtrovaná je šetrnější než ta z french pressu nebo džezvy.A nikdy ne nalačno. Ranní espresso chutná nejlépe po snídani, kdy tělu dodá energii, ne zátěž.