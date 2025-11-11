Skrytý klenot pro cestovatele: kamenné uličky, věž snů a vůně moře
11. 11. 2025 – 9:10 | Magazín | Žanet Ka
Nedaleko pobřeží Costa Brava leží město, které je samo o sobě malým zázrakem – Pals, mozaika kamene, světla a vůně borovic. Každý krok po jeho dlažbě odhaluje jiný střípek minulosti, od románské věže až po starou lékárnu schovanou v gotickém domě.
Katalánsko má mnoho středověkých vesnic, které vyvolávají dojem, že se v nich zastavil čas. Všichni znají slavné Tossa de Mar nebo malebný Besalú, ale jen málokdo ví, že mezi vinicemi a piniovými háji v provincii Girona se skrývá další poklad- městečko Pals, jedno z nejmalebnějších míst celého regionu Baix Empordà.
Město, které povstalo z bažin
Jméno Pals pochází z latinského Palus, což znamená „bažina“. Dnes už ale nic nenasvědčuje tomu, že by tu kdy panovaly močály, krajina kolem města je harmonickou směsí písečných dun, borovicových lesů a polí, které se táhnou až k moři. Na jihu se zvedá masiv Begur, který tvoří přirozené pozadí tohoto místa, kde se snoubí historie, klid a katalánský půvab.
Středověké srdce s kamennou duší
Jakmile vstoupíte do historického centra, ocitnete se v jiném století. Úzké, kamenné uličky s obloukovými okny, gotickými balkony a starými dlažbami vedou k nejvýraznější stavbě Torre de les Hores, románské věži z 11.-13. století, která se stala symbolem celého města. Při západu slunce se její kameny zbarvují do teplých odstínů medu.
Návštěvníky okouzlí i městské hradby, pozůstatek opevnění z 9. století, doplněné čtyřmi čtyřhrannými věžemi. Každý krok po těchto ulicích je jako listování historií Katalánska, tady není potřeba filtrů ani inscenací, Pals je přirozeně fotogenické.
Umění, víno a alchymie starých časů
V gotickém domě Ca la Pruna sídlí Muzeum podmořské archeologie, kde lze kromě historických exponátů obdivovat i díla katalánských malířů a sochařů, kolekci vín z regionu Empordà nebo pečlivě zrekonstruovanou lékárnu prvního místního apatykáře.
Z náměstí Plaça Major, kde se život odvíjí v rytmu rozhovorů a šálků kávy, se dá dojít až k vyhlídce Josepa Pla, slavného katalánského spisovatele, který sem často chodil hledat inspiraci. Pohled odtud na rýžová pole, piniové lesy a ostrovy Medes je jedním z nejkrásnějších v celé provincii.
Rýže a moře- dvě tváře Palsu
Pals žije nejen z turistiky, ale také z produkce rýže, která nese značku Productes de l’Empordà. Tradice pěstování sahá do 15. století a zůstává důležitou součástí identity kraje.
Nedaleko města leží i pláž Pals, kdysi známá jako El Grau- dlouhá, písčitá a obklopená borovicemi. Dnes působí jako tichý protipól k rušným letoviskům Costa Brava, ideální pro ty, kdo hledají klid a autentickou atmosféru.
Pals- sen, který ožívá v realitě
Pokud jste už objevili Tossa de Mar nebo Besalú a chcete jít dál než po vyšlapaných turistických stezkách, Pals by měl být vaším dalším cílem. Místo, kde se setkává moře s historií, ticho s hudbou cikád, vůní vína a šumu olivovníků.