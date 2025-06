Pomáhá káva vašemu zdraví a nebo ho naopak ničí? Vědci už mají jasno

20. 6. 2025 – 6:12 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Ráno si ji vychutnáváte s chutí, ale pořád kolem slyšíte, že kofein škodí? Máme pro vás lepší zprávu: v přiměřeném množství může právě ona zpomalit stárnutí. Nové výzkumy ukazují, že lidé, kteří pijí 2–3 šálky denně, žijí déle, jsou biologicky mladší a mají až o 27 % nižší riziko úmrtí na jakoukoliv příčinu.

Nevím jak vy, ale já si ráno bez kávy neumím představit. Sklenice vody, snídaně a pak ten první doušek, malý rituál, který mi nastaví náladu a pomůže vykročit do nového dne. Z každé strany ale slyším varování, jak může být kofein nebezpečný. A ano, jistě, není pro každého a nic se nemá přehánět. Jenže… stále více výzkumů ukazuje i druhou stránku. Káva, pokud se pije s mírou, může mít na naše tělo doslova blahodárné účinky. Tak pokud patříte mezi její milovníky, pojďme se spolu podívat na to, co o ní říká věda a proč se nemusíte cítit provinile, když si dáte další šálek.

Vědecky potvrzeno: káva zpomaluje stárnutí buněk

Napadlo vás někdy, že ten obyčejný šálek kávy, který si každé ráno s chutí dáváte, může ovlivňovat vaše tělo mnohem hlouběji, než jen tím, že vás probudí? Vědci nyní přicházejí s překvapivým zjištěním, že pravidelná konzumace kávy zasahuje až na úroveň naší DNA.

Klíčem k tomuto “omlazujícímu“ účinku je takzvaná metylace DNA, jemný epigenetický proces, který reguluje, které geny se zapnou a které zůstanou “uspány“. Právě káva dokáže měnit metylaci na 11 specifických CpG místech, která vědci spojují se zánětlivými procesy, metabolismem a stárnutím.

Za tyto změny mohou chlorogenové kyseliny, přírodní látky obsažené právě v kávových zrnech. Ty působí jako jakýsi biochemický regulátor, který napomáhá udržet buňky “v kondici“ a zpomaluje procesy spojené se stárnutím. Jinými slovy – káva umí mluvit jazykem vašich genů. A říká jim, ať nespěchají.

Jaké množství kávy denně nás dokáže omladit?

Už samotný moment, kdy si s klidem vychutnáváte svůj šálek, může být víc než jen ranní rituál. Možná vás to překvapí, ale mezi kávou a naším biologickým věkem existuje přímá souvislost. Podle rozsáhlých epigenetických studií stačí 1 až 3 šálky denně, aby se změnil způsob, jakým tělo „čte“ svou vlastní DNA. Každý šálek totiž průměrně snižuje epigenetický věk o 0,12 roku a i když se to na první pohled může zdát málo, při každodenním pití se ten rozdíl začne postupně načítat.

Vědci zároveň zjistili, že pravidelní pijáci kávy vykazují pomalejší tempo tzv. epigenetického i fenotypového stárnutí (tzv. PhenoAge). Tyto dva ukazatele patří mezi nejpřesnější způsoby, jak dnes měřit skutečný biologický věk člověka a jak rychle ve skutečnosti stárne naše tělo, bez ohledu na číslo v občance.

Pravidelné pití kávy tedy neovlivňuje jen pocit bdělosti, ale skutečně zpomaluje procesy stárnutí uvnitř těla. Tento účinek může stát i za tím, proč mají lidé, kteří si dopřávají kávu s mírou, výrazně nižší výskyt civilizačních onemocnění, od kardiovaskulárních potíží, přes cukrovku 2. typu, až po neurodegenerativní poruchy, jako je Alzheimerova choroba. A to už stojí za to si ten ranní šálek dopřát.

Na co si dát pozor?

Jak už to v životě bývá – všechno má svůj rub i líc. A káva, ač je to nápoj s řadou benefitů, není výjimkou. I tady platí staré známé pravidlo: všeho s mírou. Za ideální denní dávku se považují 2 až 3 šálky, které tělu prospívají a podporují jeho přirozené regenerační procesy.

Pokud to ale s kofeinem přeženete, tedy vypijete více než 4 šálky denně, může se efekt snadno obrátit. Nadměrná konzumace kávy může vést k neklidu, nespavosti nebo zvýšenému krevnímu tlaku.

Zvýšenou opatrnost by měly mít také těhotné ženy a lidé s osteoporózou, pro které je vhodné konzultovat pití kávy s lékařem. I když jde o nápoj, který si spousta z nás spojuje s potěšením a pohodou, stojí za to znát své tělo a naslouchat mu.