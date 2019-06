Proč zamířit na ostrov, který objevil Kolumbus

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Alžběta Šírková

Dominikánská republika ležící v Karibiku je pozoruhodnou zemí. Ostrov, který objevil Kryštof Kolumbus, zaujme svou bohatou historií, okouzlující přírodou či zemědělskými plodinami, se kterými dobývá svět - jako třeba kakaem nebo cukrovou třtinou, z níž vyrábí vyhlášený rum.

Nejkrásnější pláže lemované vzrostlými kokosovými palmami se nachází na jihu ostrova v letoviscích Bayahibe a Punta Cana. Díky průzračné vodě se několik zdejších pláží pyšní označením Modré vlajky.

Opravdový ráj pak představuje ostrov Saona, jenž je od Bayahibe vzdálený jen 45 minut plavby katamaránem či rychločlunem. Saona je součástí národního parku Parque Nacional del Este, proto ho obývá jen pár místních obyvatel, kteří se živí zdejším turismem.

Výstavba hotelů je zde přísně zakázána a návštěvníci mohou na ostrově strávit jen několik hodin. Díky těmto opatřením si Saona zachovala panenskou přírodu. Místní moře je neuvěřitelně čisté a tyrkysové a jeho dno je poseté korály. Pláže zase zdobí nádherné vyplavené mušle a lastury, živočichy zastupují hlavně krabi a malé zelené ještěrky.

Dominikánská republika potěší i milovníky jeskyní, a to na místě, na kterém by je nejspíš nehledali. Úchvatný komplex krápníkových útvarů Tres ojos neboli Tři oči leží nedaleko dálnice vedoucí do hlavního města Santa Dominga. Jakmile ale vstoupíte do vápencových skal, rozhostí se ticho a otevře se vám pohled na nádherná podzemní jezera.

Není divu, že tento přírodní skvost býval v dávných dobách domovem indiánského kmenu Taínů, tedy původního obyvatelstva Dominikánské republiky. Ti tu po sobě zanechali několik stop, včetně nástěnných maleb.

Za historií a Kolumbovou rodinou do hlavního města

Hlavní město Santo Domingo, které založil bratr Kryštofa Kolumba Bartoloměj, má řadu prvenství. Nachází se tu první nemocnice, první univerzita a zejména první katedrála (Santa María de la Encarnación) na území Nového světa alias dnešní Ameriky. Katedrála je součástí koloniální zóny, do níž spadá i sídlo Diega Kolumba, syna Kryštofa Kolumba. Diego po svém otci zdědil titul admirála a získal i titul vicekrále nově objeveného kontinentu.

Samotného mořeplavce Kryštofa Kolumba pak připomíná jeho socha před zmíněnou katedrálou i monumentální budova - Maják Kryštofa Kolumba. Stavba ve tvaru kříže o výšce 210 metrů a šířce 60 metrů byla otevřená v roce 1992 u příležitosti 500. výročí objevení Ameriky. Tento slavnostní akt byl za přítomnosti papeže Jana Pavla II. ještě ozvláštněn uložením ostatků slavného mořeplavce do útrob majáku, kam byly přeneseny z oné první katedrály.

To alespoň tvrdí Dominikánci. Kolumbus totiž zemřel v roce 1506 ve Španělsku a teprve na žádost jeho snachy Marie de Toledo bylo jeho tělo převezeno do Santa Dominga a následně pohřbeno vedle jeho syna v místní katedrále. V roce 1796 se však exotický ostrov dostal pod nadvládu Francouzů a Španělé ostatky slavného mořeplavce odvezli zpět do Španělska, konkrétně do Sevilly.

Spekuluje se však, že si odvezli ostatky někoho jiného z Kolumbovy rodiny, a to na základě události, která se stala v roce 1877 při přestavbě dominikánské katedrály. Během rozsáhlých prací byla totiž objevena olověná truhla s lidskými ostatky, která byla opatřená nápisem "Vynikající muž Don Christopher Kolumbus, první admirál Amerik." Proběhly průzkumy a nebylo pochyb, že se skutečně jedná o slavného mořeplavce.

To ale není jediná zajímavost hlavního města. Najdete v něm i Prezidentský palác, který je věrnou kopií Bílého domu ve Washingtonu, tedy až na barvu. Sídlo dominikánského prezidenta postavené v roce 1947 se honosí žlutou barvou, jiné rozdíly ale nenajdete.

Síla zemědělských plodin

Dominikánská republika vyniká i v zemědělství, prosadila se díky produkci cukrové třtiny a kakaa. To se pěstuje ve vyšších nadmořských polohách a jeho základní pěstování zajišťují místní rodiny, které kakaové boby, pasty a prášky prodávají ke zpracování čokolády a dalších cukrovinek velkoproducentům.

Další dominantní plodinou je cukrová třtina, ze které se vyrábí silný dominikánský rum. Dominikánci vyrábí jak bílý rum, který je skvělou přísadou do míchaných koktejlů, tak i výraznější zlatý amarillo a tmavý anějo, který nejlépe chutná samotný. Mezi nejznámější značky patří Brugal a Barcelo.