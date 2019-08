Nejpomalejší horská dráha na světě je v Německu, lidé po ní chodí jako želvy

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Milovníci adrenalinu vyhledávají v zábavních parcích horské dráhy, po nichž se prohánějí neuvěřitelnou rychlostí. Parádním zážitkem ovšem může být i návštěva nejpomalejší horské dráhy na světě v německém Duisburgu. Jmenuje se Tygr a želva – magická hora.

Na horské dráze Formula Rossa v Abú Zabí nadšenci sviští rychlostí, která se během pár vteřin vyšplhá na 240 km/h. V Duisburgu se po atrakci lidé sice pohybují bezmála jako želvy, přesto si domů odvážejí nezapomenutelné zážitky.

Německá dráha Tiger & Turtle se od ostatních liší. Zapomeňte na vozíčky, do nichž nasednete, aby vás vyvezly do výšky a následně spustily do spárů zatáček a smyček. Po této horské dráze chodíte po svých a zdoláte ji tak rychle, jak sami budete chtít.

Dráha stojí na rekultivovaném území po povrchových dolech v Anger Parku na pahorku Heinricha Hildebranda. Tygr a želva patří k hlavním lákadlům Duisburgu, jenž je plný průmyslových zón. Atrakce zde vyrostla v roce 2011 a designéři Heike Mutterová a Ulrich Gent ji navrhli jako součást projektu určeného k revitalizaci města. Je postavena z cínu, zinku a oceli, čímž odkazuje na průmyslový ráz krajiny.

Stavba vyšla v přepočtu zhruba na 52 milionů korun a ihned se stala velkou turistickou atrakcí. Nevšední dráha zároveň slouží jako vyhlídka, která nabízí pohled na celé město. "Ale neměli byste trpět závratěmi," radí ostatním jeden z turistů na portálu TripAdvisor. "Když je venku větrno, všechno se třese. A čím výše jste, tím více to cítíte. Nabízí však krásné výhledy," dodal další z nich.

Konstrukce má na šířku 44 metrů a na délku 37 metrů. Návštěvníci se dostanou do třináctimetrové výšky, další sedmimetrová smyčka je už nepřístupná. "Celá stavba už z dálky nabízí optický zážitek," uvedla Heike Mutterová. Dráha je 220 metrů dlouhá, podpírá ji 17 sloupů a na turisty zde číhá 249 schodů. "Horská dráha symbolizuje zrychlení a vysokou rychlost tygra, návštěvník ji ale musí zdolávat pomalu, krůček po krůčku jako želva," zdůvodnil designér Ulrich Gent název atrakce.

Nejúžasnější schody

Spousta lidí míří na Tygra a želvu za tmy, kdy je dráha krásně nasvícená stovkami bílých diodových světel. Na horskou dráhu pro pěší se najednou vejde okolo čtyřiceti lidí, atrakce je navíc přístupná zdarma. "Dráha si s návštěvníky jemně a ironicky hraje. Z dálky totiž vypadá na rychlou atrakci, jenže poté je obtížné celou ji zdolat vlastníma nohama. Pak navíc přijde frustrace, když se lidé setkají s neprůchodnou smyčkou," popsali konstrukci s úsměvem na tváři Mutterová s Gentem.

O tom, že se jejich dílo vskutku povedlo, svědčí i výsledky nedávné ankety německého cestovního portálu Travelcircus, který zveřejnil žebříček třinácti nejúžasnějších schodišť světa. Do této společnosti už se nedostala žádná jiná německá stavba a jsou v ní pouze tři další místa v Evropě. Kromě Tygra a želvy se pozornosti dočkaly schody do nebe na Havaji, mystické Žluté hory (Chuang-šan) v Číně, které nabídly kulisy filmu Avatar, či nová dominanta New Yorku nazvaná Vessel, která nabízí 2500 schodů.