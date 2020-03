Je název 'Afrika' pro tmavé sušenky rasistický?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Lukáš Strašík

Jako by lidstvo nemělo v těchto dnech na starosti důležitější věci! Firma Bahlsen nyní slíbila přejmenovat desítky let starou značku sušenek, protože v posledních dnech a týdnech čelila vlně kritiky, že jejich název je prý rasistický.

V době, kdy sociální sítě sehrávají ve společnosti větší roli, než je zdrávo, mohou najednou přestat platit i dlouholeté jistoty. Na vlastní kůži to poznala německá firma Bahlsen, která několik týdnů čelila naprosto absurdnímu obvinění z rasismu, až jí nakonec ruply nervy a rozhodla se hnojometu ze sociálních sítí ustoupit.

O co šlo? Na Valentýna dala firma na instagram fotografii balíčku svých tradičních vaflí Afrika (jde o sušenky obalené hořkou, potažmo mléčnou čokoládou) s cedulkou, že "díky tobě je pro mě každý den sladší".

Nevinná fotka výrobku, který je pod tímto názvem na trhu už od roku 1953, najednou vyvolala bouři negativních ohlasů. Označovat hnědou sušenku názvem "Afrika" je prý rasistické. Firma později ve svém stanovisku zdůraznila, že rasistické myšlenky jí jsou naprosto cizí a že název Afrika byl pro výrobek kdysi zvolen proto, že Afrika je největším producentem kakaa na světě a že k sušenkám máčeným v čokoládě toto jméno skvěle sedí.

Rozzuřené uživatele sociálních sítí to ale neuchlácholilo. Reagovali tím, že Pobřeží slonoviny a Ghana sice opravdu jsou největšími producenty kakaa na světě, ale jsou to jen dvě země mnohem různorodějšího a pestřejšího kontinentu. Navíc je prý načase opustit argumenty typu "to jsme tak dělali vždycky" a jít s dobou. A ta si prý vyžaduje nový název.

Falešná politická korektnost zase jednou triumfovala

Nakonec to dopadlo tak, jak to (asi) dopadnout muselo: Chátra zvítězila a firma s tisícerými poníženými omluvami přislíbila název změnit. "Náš výrobek jsme uvedli na trh před šedesáti lety a tehdy, stejně jako dnes, jsou nám rasistické myšlenky na hony vzdálené. Abychom ale zabránili tomu, že náš výrobek vyvolá rasistické asociace, pracujeme na jeho přejmenování," napsala firma v prohlášení.

Pravda je, že na "rasistický" název výrobku upozornila jedna blogerka již před devíti lety, od té doby ale bylo – navzdory mnoha promo akcím – ticho po pěšině. Na firmu Bahlsen teď ovšem mají kritici pifku. Loni totiž vyvolala kontroverzi dědička společnosti Verena Bahlsenová, když prohlásila, že v období nacismu byli dělníci na nucených pracích u této firmy placeni stejně dobře jako Němci a že se s nimi zacházelo slušně. Později se za výrok omluvila.

Bez ohledu na to, s jakým novým názvem Bahlsen nakonec přijde, přináší celá pseudoaféra řadu otázek. Smí se dnes vůbec vypustit z úst slovo "Afrika"? Smí se vůbec něco označit za "černé"? Je označení rasy totéž, co rasismus? A smíme vůbec konzumovat čokoládu, aniž bychom tím nějak uráželi Afričany, potažmo Afroameričany? Možná by šlo uvést na trh stejné sušenky, ale v bílé čokoládě – a nazvat je jednoduše Evropa.